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Αντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη βρίσκεται μια 47χρονη γυναίκα στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, η οποία κατηγορείται ότι έκανε παράνομες ενέσεις σιλικόνης στους γλουτούς μιας 53χρονης, με αποτέλεσμα τον θάνατό της.

Πρόκειται για την Αλίσια Λέσλι, η οποία φέρεται να παρίστανε την αισθητικό, ενώ σε βάρος της έχει απαγγελθεί κατηγορία ανθρωποκτονίας από εγκληματική αμέλεια για τον θάνατο της Μαξίν Μέσαμ, τον Φεβρουάριο του 2022.

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Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι παράνομες ενέσεις σιλικόνης φέρονται να προκάλεσαν καρδιακή ανακοπή στην 53χρονη. Οι αστυνομικοί που διερεύνησαν την υπόθεση εντόπισαν μηνύματα μεταξύ των δύο γυναικών, από τα οποία προέκυπτε ότι είχαν κανονίσει να συναντηθούν στις 15 Φεβρουαρίου 2022, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αισθητική επέμβαση.

Την εγκατέλειψαν στο νοσοκομείο

Η υπόθεση πήρε τραγική τροπή όταν η Μέσαμ κατέληξε στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η Λέσλι και μια ακόμη γυναίκα, η οποία δεν έχει κατηγορηθεί, φέρονται να μετέφεραν την 53χρονη στο νοσοκομείο και να την άφησαν εκεί χωρίς παντελόνι, με πολλαπλά σημάδια από ενέσεις στους γλουτούς της.

Οι δύο γυναίκες φέρονται αρχικά να υποστήριξαν ότι είχαν βρει τη Μέσαμ αναίσθητη έξω από ένα κοιμητήριο. Ωστόσο, τα μηνύματα που εντόπισαν οι αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνας φέρεται να αποκάλυψαν ότι είχε προηγηθεί συνεννόηση για την πραγματοποίηση της παράνομης επέμβασης.

Το ποινικό παρελθόν της κατηγορουμένης

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Αλίσια Λέσλι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, καθώς είχε κατηγορηθεί για μικροκλοπές γύρω στο 2000.

Η υπόθεση επαναφέρει στο προσκήνιο τους κινδύνους που εγκυμονούν οι μη νόμιμες αισθητικές παρεμβάσεις, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιούνται από άτομα χωρίς την απαιτούμενη εκπαίδευση και τις κατάλληλες προϋποθέσεις ασφαλείας.

Η 47χρονη κατηγορείται για τον θάνατο της Μέσαμ, με την υπόθεση να εξετάζεται από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές.