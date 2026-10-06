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Η Ιταλία ήταν κυρίαρχη στη νίκη με 6-2 στα προκριματικά του Euro U21, αποτέλεσμα που ευνοεί σημαντικά την προσπάθεια της Εθνικής Ελπίδων για παρουσία στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, η ομάδα του Γιάννη Ταουσιάνη βρίσκεται πλέον σε θέση να διεκδικήσει την απευθείας πρόκριση. Για να την εξασφαλίσει, χρειάζεται να επικρατήσει με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Βόρεια Ιρλανδία.

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Η φάση που ξεχώρισε από την αναμέτρηση στην Ιταλία ήταν το τρίτο γκολ των γηπεδούχων. Ο Τσερ Εντούρ της Φιορεντίνα αντιλήφθηκε ότι ο Πολωνός τερματοφύλακας είχε απομακρυνθεί αρκετά από την εστία του και επιχείρησε ένα εντυπωσιακό σουτ από περίπου 80 μέτρα, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 3-0.

هدف خارق من شِير ندور مع الأتزوري U21 ضد بولندا من شوية pic.twitter.com/ZB0EgMTzKb October 5, 2026

Αξίζει να σημειωθεί πως η Πολωνία κατάφερε να μειώσει στο 85ο λεπτό σε 5-2, με σκόρερ τον Γιάκουμπ Ζεβλάκοφ. Πρόκειται για τον γιο του Μίχαλ Ζεβλάκοφ, ο οποίος στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού.