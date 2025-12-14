Μεγάλη ένταση επικράτησε σε αγώνα τοπικού στην Κρήτη, όταν οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων πιάστηκαν στα χέρια, ενώ ο προπονητής του Εργοτέλη, Ηλίας Κώτσιος, απαθανατίστηκε να ρίχνει κουτουλιά σε παίκτη της αντίπαλης ομάδας.

Πιο συγκεκριμένα, το περιστατικό καταγράφηκε στην αναμέτρηση της Χερσονήσου με τον Εργοτέλη, όπου οι γηπεδούχοι επικράτησαν 2-1. Μετά το νικητήριο γκολ των γηπεδούχων, τα πνεύματα οξύνθηκαν και υπήρξε αντιπαράθεση ανάμεσα σε κάποιους ποδοσφαιριστές.

Η ένταση κορυφώθηκε στην συνέχεια, με τους παίκτες των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια. Κάποιοι προσπάθησαν να βάλουν ένα τέλος, ωστόσο ο προπονητής του Εργοτέλη μπήκε και εκείνος στο γήπεδο, κατευθύνθηκε σε έναν ποδοσφαιριστή της Χερσονήσου και του έριξε κουτουλιά, με αποτέλεσμα να υπάρξει νέα ένταση.