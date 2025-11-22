Η αναμονή για τους φίλους της Μπαρτσελόνα έφτασε επιτέλους στο τέλος, καθώς οι «μπλαουγκράνα» επέστρεψαν στο ιστορικό τους σπίτι, το νέο, και ακόμη υπό κατασκευή, Spotify Camp Nou, για την αναμέτρηση απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Ύστερα από περισσότερες από 900 ημέρες στο Μοντζουίκ, η ομάδα γύρισε ξανά στο ανακαινισμένο γήπεδο, το οποίο στη σημερινή του μορφή μπορεί να φιλοξενήσει 45.401 θεατές. Οι εξέδρες ήταν κατάμεστες, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμισε το παλιό μεγαλείο του Καμπ Νόου και γέμισε συγκίνηση τους φίλους της ομάδας.

Λίγο πριν από τη σέντρα, μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στον αγωνιστικό χώρο. Δύο από τα παλαιότερα και πιο πιστά μέλη του συλλόγου, ο Χουάν Κανέλα Σαλαμέρο και ο Τζόρντι Πένιες Ιμπέρι, κλήθηκαν να δώσουν το έναυσμα για την έναρξη της αναμέτρησης. Η παρουσία τους είχε συμβολικό χαρακτήρα, καθώς αμφότεροι ήταν εκεί και στα επίσημα εγκαίνια του Καμπ Νόου το μακρινό 1957, συνδέοντας έτσι το παρελθόν με το μέλλον του γηπέδου.

Advertisement

Advertisement

𝑇𝑜𝑡 𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑚𝑝 𝑒́𝑠 𝑢𝑛 𝑐𝑙𝑎𝑚,

𝑠𝑜𝑚 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑡 𝑏𝑙𝑎𝑢𝑔𝑟𝑎𝑛𝑎 pic.twitter.com/ERPYEQK47a — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 22, 2025

Παρότι σήμερα χωράει κάτι περισσότερο από 45.000 φιλάθλους, το νέο Spotify Camp Nou αναμένεται, όταν ολοκληρωθούν πλήρως οι εργασίες, να φτάσει εντυπωσιακή χωρητικότητα 105.000 θέσεων. Οι πρώτες εικόνες και τα βίντεο από την επιστροφή της Μπαρτσελόνα στο σπίτι της μαρτυρούν τη σημασία αυτής της ιστορικής στιγμής.

Δείτε εικόνες: