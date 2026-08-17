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Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ λιποθύμησε λόγω της έντασης και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση των αστυνομικών αρχών, ενώ το σχετικό βίντεο από το συμβάν αναπαράγεται ευρέως στα μέσα ενημέρωσης.

Υπάρχει διχογνωμία στα αιγυπτιακά δημοσιεύματα σχετικά με το αν ο Χοσάμ Χασάν παραμένει παντρεμένος με τη Χαουϊντά Ελ Γκαρμπαουί.

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Ο Χοσάμ Χασάν είχε ένα συναρπαστικό καλοκαίρι, με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου να πραγματοποιεί σπουδαία πορεία στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα των αιγυπτιακών ΜΜΕ, η προσωπική του ζωή φαίνεται πως έχει πάρει μια αρκετά περίεργη τροπή.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ φέρεται να λιποθύμησε κατά τη διάρκεια έντονου καβγά που ξέσπασε ανάμεσα σε μέλη της οικογένειάς του, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εμπλοκή των δύο γυναικών που συνδέονται μαζί του, της Νταν Αντάμ και της Χαουϊντά Ελ Γκαρμπαουί.

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Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, το επεισόδιο σημειώθηκε σε περιοχή της νότιας Αιγύπτου και πήρε τέτοια έκταση, ώστε χρειάστηκε η παρέμβαση της αστυνομίας. Ο Χασάν, μάλιστα, φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της έντασης και να μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις.

Brawl Between Egypt Manager Hossam Hassan’s Wives Ends in His Collapse and Police Intervention



A physical fight broke out between the two wives of Egypt national team manager Hossam Hassan at a North Coast hotel, escalating into a chaotic melee with family members and staff.… pic.twitter.com/2hhrb2ISzO August 15, 2026

Την ίδια ώρα, τα αιγυπτιακά δημοσιεύματα παρουσιάζουν διαφορετικές πληροφορίες σχετικά με την προσωπική κατάσταση του παλαίμαχου επιθετικού. Συγκεκριμένα, υπάρχει διχογνωμία για το αν η Χαουϊντά Ελ Γκαρμπαουί εξακολουθεί να είναι σύζυγός του ή αν οι δύο τους έχουν προχωρήσει σε διαζύγιο.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη συζήτηση στην Αίγυπτο, καθώς ένα βίντεο από το σκηνικό έχει ήδη δει το φως της δημοσιότητας και αναπαράγεται από μέσα ενημέρωσης και στα social media. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε ο καβγάς, πάντως, παραμένουν αντικείμενο διαφορετικών εκδοχών.

Ο Χοσάμ Χασάν, ένας από τους σημαντικότερους επιθετικούς στην ιστορία του αιγυπτιακού ποδοσφαίρου και άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο για λόγους που ελάχιστη σχέση έχουν με το ποδόσφαιρο, καθώς η προσωπική του ζωή έχει γίνει πρώτο θέμα στα αιγυπτιακά ΜΜΕ.