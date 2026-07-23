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Ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας έως το καλοκαίρι του 2031 και θα αγωνίζεται με τη φανέλα που φέρει τον αριθμό 17.

Ο ίδιος εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη μεταγραφή, τονίζοντας πως βασικός του στόχος είναι η κατάκτηση τίτλων με τη νέα του ομάδα.

Ο ποδοσφαιριστής είχε προηγούμενη εμπειρία από το αγγλικό πρωτάθλημα και δήλωσε έτοιμος να ενσωματωθεί στο αγωνιστικό πλάνο του προπονητή Μικέλ Αρτέτα.

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Η πιο ακριβή μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή είναι, πλέον, γεγονός, με την Άρσεναλ να ανακοινώνει την απόκτηση του Χρήστου Τζόλη.

Για να κάνει δικό της τον διεθνή ακραίο επιθετικό, η πρωταθλήτρια Αγγλίας έδωσε 40 εκατομμύρια ευρώ στην Κλαμπ Μπριζ.

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Ο 24χρονος διεθνής μεσοεπιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2031 και θα αγωνίζεται με τη φανέλα με τον αριθμό 17.

Adding another string to our bow 🎻



Great to have you with us, Christos 🤩 pic.twitter.com/PZSmkmpLok July 23, 2026

Η Άρσεναλ παρουσίασε το νέο της μεταγραφικό απόκτημα με ένα ιδιαίτερο βίντεο, στο οποίο ο Χρήστος Τζόλης απεικονίζεται μέσα από έναν πίνακα ζωγραφικής. «Ενέργεια, ένστικτο, τελικό αποτέλεσμα», ήταν το μήνυμα που συνόδευσε την ανακοίνωση των «κανονιέρηδων».

💬 “It’s absolutely amazing to sign for the champions of England.”



Our exclusive interview with Christos Tzolis features his Premier League experience, his pride at joining The Arsenal and much more 📺 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής αποχωρεί από την Κλαμπ Μπριζ έχοντας καταγράψει 108 συμμετοχές και 43 γκολ, ενώ με τη βελγική ομάδα κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, ένα κύπελλο και ένα Super Cup.

«Χρειάζομαι χρόνο για να το συνειδητοποιήσω»

Στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ, ο Χρήστος Τζόλης δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

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«Χρειάζομαι λίγο χρόνο για να το συνειδητοποιήσω, νομίζω. Είναι πραγματικά εκπληκτικό να υπογράφω σε έναν τόσο μεγάλο σύλλογο, στους πρωταθλητές Αγγλίας. Είμαι πολύ περήφανος που θα είμαι μέλος αυτής της ομάδας την επόμενη σεζόν», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, η προοπτική της μεταγραφής τον είχε ενθουσιάσει από την πρώτη στιγμή.

«Όταν ο μάνατζέρ μου μού είπε ότι ίσως υπήρχε αυτή η πιθανότητα, ήμουν ήδη ενθουσιασμένος. Στη συνέχεια το θέμα έγινε πιο σοβαρό και τώρα βρίσκομαι εδώ».

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Energy. Instinct. End product.



Christos Tzolis is a Gunner ✍️ pic.twitter.com/NP7QHI3u15 — Arsenal (@Arsenal) July 23, 2026

Η συζήτηση με τον Μικέλ Αρτέτα



Ο Τζόλης αποκάλυψε ότι είχε περίπου μία ώρα συζήτηση με τον προπονητή της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα, κατά την οποία ενημερώθηκε για το αγωνιστικό πλάνο της ομάδας και τον ρόλο που μπορεί να έχει σε αυτό.

«Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση, η οποία κράτησε περίπου μία ώρα. Μιλήσαμε για τα πάντα: για τον σύλλογο, για μένα, για τα πλάνα του και για την ομάδα. Όλα όσα ειπώθηκαν ήταν θετικά», σημείωσε. Περιγράφοντας τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, τόνισε ότι βασική του επιδίωξη είναι να δημιουργεί και να σκοράρει, χωρίς να αμελεί τις αμυντικές του υποχρεώσεις.

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«Είμαι ένας παίκτης που αγωνίζεται άμεσα και επιδιώκει το γκολ ή την ασίστ. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου ως επιθετικός και ως εξτρέμ. Έχω πάντα τη δίψα να σκοράρω ή να δώσω την τελική πάσα στους συμπαίκτες μου. Παράλληλα, δουλεύω σκληρά για την ομάδα, ακόμη και στο αμυντικό κομμάτι».

Ο Χρήστος Τζόλης έχει ήδη εμπειρία από την Premier League, λόγω της προηγούμενης θητείας του στη Νόριτς, και γνωρίζει τις απαιτήσεις του αγγλικού πρωταθλήματος.

«Γνωρίζω πάνω-κάτω το επίπεδο της Premier League. Ξέρω ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον κόσμο. Φυσικά, είναι διαφορετικό να αγωνίζεσαι στη Νόριτς και διαφορετικό στην Άρσεναλ, καθώς ως παίκτης της Άρσεναλ έχεις περισσότερο την κατοχή της μπάλας και επιτίθεσαι περισσότερο», ανέφερε.

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Ο διεθνής μεσοεπιθετικός χαρακτήρισε το πρωτάθλημα ιδιαίτερα απαιτητικό από σωματικής άποψης, υπογραμμίζοντας ότι η ποιότητα των ομάδων είναι εξαιρετικά υψηλή.

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«Κάθε παιχνίδι στην Premier League μοιάζει με αγώνα Champions League», πρόσθεσε.

«Η δυσκολότερη ομάδα που έχω αντιμετωπίσει»



Ο Τζόλης είχε αντιμετωπίσει την Άρσεναλ ως ποδοσφαιριστής της Κλαμπ Μπριζ, με τους «κανονιέρηδες» να επικρατούν με 3-0 στο Βέλγιο.

«Ήταν η πιο δύσκολη ομάδα απέναντι στην οποία έχω προσπαθήσει να επιτεθώ μέχρι σήμερα. Έχουμε παίξει και με άλλες μεγάλες ομάδες, αλλά κόντρα στην Άρσεναλ δυσκολευτήκαμε περισσότερο να δημιουργήσουμε καθαρές ευκαιρίες», είπε.

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Όπως σημείωσε, η αποτελεσματικότητα και η αγωνιστική ποιότητα της αγγλικής ομάδας έκαναν τη διαφορά στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

«Στόχος μου να κατακτήσω τίτλους»



Ο Χρήστος Τζόλης έθεσε ως βασικό στόχο την κατάκτηση τίτλων και την καθιέρωσή του στην ομάδα. «Οι στόχοι μου είναι να κατακτήσω τίτλους. Θέλω επίσης να έχω όσο το δυνατόν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Το πιο σημαντικό είναι να προσαρμοστώ καλά στην ομάδα, να νιώσω άνετα και να παίξω όσο περισσότερο γίνεται.

Είμαι πολύ περήφανος που αποτελώ μέρος αυτής της καταπληκτικής ομάδας. Ανυπομονώ να συναντήσω τον κόσμο στο γήπεδο και να πετύχω το πρώτο μου γκολ στο Έμιρεϊτς».