Κάθε «πολεμιστής» χρειάζεται και την ξεκούρασή του και από αυτόν τον κανόνα δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση Αρίνα Σαμπαλένκα.

Έχοντας ολοκληρώσει τη σεζόν που έγραψε ιστορία με τα περισσότερα κέρδη (15 εκατ. δολάρια), η τενίστρια από τη Λευκορωσία αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα.

Όπως φαίνεται από την ανάρτησή της στο Instagram, η 27χρονη φόρεσε το μπικίνι της και επέλεξε μια εξωτική παραλία για να ξεκουραστεί.

«Είναι η ώρα της χαλάρωσης» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Αρίνα Σαμπαλένκα.