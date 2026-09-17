Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που κατακτούν τίτλους και γράφουν ρεκόρ. Υπάρχουν όμως και κάποιοι που περνούν στην καθημερινή γλώσσα ενός λαού. Ο Νίκος Γιούτσος ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία.

Το «Έμπαινε Γιούτσο!» ξεπέρασε πολύ γρήγορα τα όρια του γηπέδου. Έγινε σύνθημα, ατάκα, τραγούδι, πέρασε ακόμη και στον ελληνικό κινηματογράφο. Ήταν η κραυγή της εξέδρας όταν ο εκρηκτικός επιθετικός έπαιρνε την μπάλα και ξεκινούσε κατά μέτωπο προς την αντίπαλη περιοχή.

Advertisement

Advertisement

Και στις 17 Σεπτεμβρίου 1994, πολλά χρόνια μετά το τέλος της μεγάλης ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Γιούτσος κλήθηκε ξανά από τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά όχι για να «μπει» στην αντίπαλη άμυνα, αλλά για να καθίσει στον πάγκο ως υπηρεσιακός προπονητής. Η παρουσία του κράτησε περίπου έναν μήνα, έως τον Οκτώβριο, καθώς ο ίδιος είχε ξεκαθαρίσει ότι αναλάμβανε προσωρινά για να βοηθήσει την ομάδα.

Από το Μακροχώρι στην Ουγγαρία

Ο Νίκος Γιούτσος γεννήθηκε στις 16 Απριλίου 1942 στο Μακροχώρι Καστοριάς. Τα παιδικά του χρόνια σημαδεύτηκαν από τον Εμφύλιο. Βρέθηκε μικρός στην Ουγγαρία, όπου μεγάλωσε μέσα στην κοινότητα των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων.

Εκεί άρχισε ουσιαστικά και η ποδοσφαιρική ιστορία του. Από τον Όλυμπο, ομάδα Ελλήνων προσφύγων, πέρασε το 1960 στην Τσέπελ, σε μια εποχή κατά την οποία το ουγγρικό ποδόσφαιρο εξακολουθούσε να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες σχολές της Ευρώπης. Με την Τσέπελ κατέγραψε 36 συμμετοχές και 11 γκολ στο πρωτάθλημα.

Το 1964 επιστρέφει στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό

Η μεγάλη αλλαγή ήρθε το 1964, όταν ο 22χρονος Γιούτσος επέστρεψε στην Ελλάδα για να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα.

Advertisement

Θα την κρατούσε για μία ολόκληρη δεκαετία.

Από το 1964 έως το 1974 πραγματοποίησε 276 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και πέτυχε 100 γκολ με τον Ολυμπιακό. Ήταν γρήγορος, δυναμικός, επιθετικός που δεν φοβόταν να πέσει πάνω στην άμυνα και κυρίως ποδοσφαιριστής που ξεσήκωνε την εξέδρα.

Έπαιξε σε μια σπουδαία εποχή του συλλόγου, δίπλα σε μεγάλες μορφές του ελληνικού ποδοσφαίρου και αργότερα στην περίφημη ομάδα της εποχής Γουλανδρή.

Advertisement

«Έμπαινε Γιούτσο!»

Το σύνθημα γεννήθηκε από τον τρόπο που αγωνιζόταν. Όταν ο Γιούτσος έπαιρνε φόρα και κατευθυνόταν προς την περιοχή, η εξέδρα τον παρότρυνε:

«Έμπαινε Γιούτσο!»

Advertisement

Δεν ήταν απλώς ένα ποδοσφαιρικό σύνθημα. Έγινε μέρος της ελληνικής λαϊκής κουλτούρας και χρησιμοποιήθηκε για δεκαετίες ως έκφραση παρότρυνσης: προχώρα, όρμα, μην σταματάς.

Τέσσερα πρωταθλήματα και τέσσερα Κύπελλα

Με τον Ολυμπιακό ο Γιούτσος κατέκτησε οκτώ μεγάλους εγχώριους τίτλους.

Advertisement

Πήρε τέσσερα πρωταθλήματα, τις σεζόν 1965-66, 1966-67, 1972-73 και 1973-74, και τέσσερα Κύπελλα Ελλάδας, τις περιόδους 1964-65, 1967-68, 1970-71 και 1972-73.

Advertisement

Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η τελευταία πρωταθληματική του χρονιά, το 1973-74. Ο Ολυμπιακός πέτυχε το ασύλληπτο για την εποχή ρεκόρ των 102 γκολ στο πρωτάθλημα, με αποτελέσματα όπως το 11-0 επί του ΟΦΗ, το 8-2 επί του Απόλλωνα και αρκετές νίκες με τέσσερα, πέντε και έξι γκολ. Ο Γιούτσος είχε εκείνη τη σεζόν 25 συμμετοχές και 11 γκολ.

Η Εθνική Ελλάδας

Ο Γιούτσος φόρεσε και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Έκανε ντεμπούτο στις 23 Μαΐου 1965, απέναντι στη Σοβιετική Ένωση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1966.

Advertisement

Συνολικά αγωνίστηκε 15 φορές με την Εθνική και σημείωσε 6 γκολ.

Το τέλος στον Ολυμπιακό και ο Εθνικός

Το καλοκαίρι του 1974 έκλεισε επεισοδιακά η μεγάλη ερυθρόλευκη διαδρομή του. Είχε προηγηθεί σύγκρουση με τον προπονητή Λάκη Πετρόπουλο και ο Γιούτσος τελικά αποχώρησε από τον Ολυμπιακό.

Δεν έφυγε όμως από τον Πειραιά.

Πέρασε στον Εθνικό, όπου αγωνίστηκε για δύο σεζόν, από το 1974 έως το 1976. Έκανε 43 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και πέτυχε δύο γκολ. Το 1976, σε ηλικία 34 ετών, έκλεισε οριστικά την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Σύμφωνα με την αναλυτική καταγραφή του SanSimera, σε όλες τις επίσημες διοργανώσεις της καριέρας του έφτασε συνολικά τις 499 συμμετοχές και τα 211 γκολ, ενώ στην Α΄ Εθνική πέτυχε 101 γκολ, περνώντας το ιστορικό όριο των 100 τερμάτων.

Και ξαφνικά… προπονητής του Ολυμπιακού

Στις 17 Σεπτεμβρίου 1994 ο Ολυμπιακός βρισκόταν σε αναζήτηση προπονητή και ο Σωκράτης Κόκκαλης στράφηκε στον άνθρωπο που αποτελούσε ήδη ζωντανό κομμάτι της ιστορίας του συλλόγου.

Ο Νίκος Γιούτσος ανέλαβε υπηρεσιακά.

Μάλιστα, σύμφωνα με καταγραφή της ιστορίας των προπονητών του Ολυμπιακού, είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεχόταν να βοηθήσει προσωρινά και ότι δεν είχε πρόθεση να ακολουθήσει μόνιμη προπονητική καριέρα. Η θητεία του ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 1994.

Έτσι, ένας από τους ανθρώπους που είχαν γράψει ιστορία μέσα στο γήπεδο πέρασε, έστω και για λίγες εβδομάδες, και από τον πάγκο της αγαπημένης του ομάδας.

Το τελευταίο αντίο

Ο Νίκος Γιούτσος έφυγε από τη ζωή στις 7 Νοεμβρίου 2023, σε ηλικία 81 ετών.

Άφησε πίσω του τίτλους, εκατοντάδες αγώνες και γκολ. Κυρίως όμως άφησε κάτι που ελάχιστοι αθλητές καταφέρνουν: το όνομά του έγινε σύνθημα που επέζησε πολύ περισσότερο από την ποδοσφαιρική του καριέρα.

Γιατί ακόμη και άνθρωποι που δεν τον είδαν ποτέ να παίζει ξέρουν τι σημαίνει:

«Έμπαινε Γιούτσο!»