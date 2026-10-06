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Ομόφωνα αρνητική είναι η απάντηση της Euroleague στην πρόταση του NBA για εξαγορά της λίγκας, καθώς η πλειοψηφία των ομάδων την χαρακτήρισε «αποικιοκρατική», ενώ μία μικρή μειοψηφία πρότεινε συνέχιση στις συζητήσεις των δύο πλευρών, αποσκοπώντας σε μία νέα, βελτιωμένη οικονομική προσφορά.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η προσφορά κρίθηκε ανεπαρκής, καθώς το συνολικό ποσό – πληροφορίες για περίπου 2 δισ. ευρώ – δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες των μετόχων.

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Την ίδια στιγμή, οι ομάδες απέρριψαν το ενδεχόμενο να πληρώσουν το οποιοδήποτε χρηματικό ποσό προκειμένου να μετατραπούν σε franchises και τάχθηκαν κατά της πρότασης να παραχωρηθεί η κεντρική διοίκηση της λίγκας στο NBA.

Ο Ολυμπιακός ήταν ένας από τους συλλόγους που κράτησαν σκληρή θέση γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα και χαρακτήρισε την πρόταση εξαγοράς ως ιδιαίτερα επιθετική.

Παράλληλα, η Euroleague αναμένεται να συνεχίσει κανονικά το σχέδιο επέκτασης σε 24 ομάδες από την επόμενη σεζόν. Οι ομάδες που θα εξασφαλίσουν μόνιμη θέση, με εξαίρεση τους 13 μετόχους, θα κληθούν να καταβάλουν ένα χρηματικό ποσό που θα αξιολογηθεί στην πορεία.

Ανάμεσα στις ομάδες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να παίξουν στην διοργάνωση κάτω από αυτό το καθεστώς είναι τόσο ο Άρης όσο και ο ΠΑΟΚ.

Μετά και το τέλος της συνεδρίασης στο Κόμο, προκρίθηκε η λογική της ταυτόχρονης διεξαγωγής δύο διοργανώσεων, δηλαδή της Euroleague και το NBA Europe.