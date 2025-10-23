Στον «αέρα» είναι η μάχη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Φέγενορντ λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει το Ρότερνταμ και αυτή τη στιγμή γίνεται σύσκεψη για το τι θα γίνει με το ματς.

Συγκεκριμένα, μετά την αλλαγή στην ώρα του αγώνα (17:30 από 19:45), οι ολλανδικές αρχές ενημέρωσαν πως υπάρχει νέα μετεωρολογική πρόβλεψη για την κακοκαιρία και το Ρότερνταμ θα μπει σε πορτοκαλί συναγερμό από τις 17:00.

Αυτό σημαίνει ότι απαγορεύεται για λόγους ασφαλείας η κυκλοφορία στους δρόμους, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να είναι στον… αέρα και άπαντες να περιμένουν την απόφαση της UEFA για τι θα γίνει.