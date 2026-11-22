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Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την εποχή που καθόταν στους πάγκους ελληνικών συλλόγων, ο Γιάτσεκ Γκμοχ εξακολουθεί να αισθάνεται έντονα συνδεδεμένος με την Ελλάδα.

Ο πρώην τεχνικός του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, της ΑΕΚ και της ΑΕΛ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 1988, εμφανίστηκε σε ένα ιδιαίτερα διασκεδαστικό βίντεο σε φούρνο που επισκέπτεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Σε αυτό, ο Πολωνός πρώην προπονητής εμφανίζεται σε μεγάλα κέφια, τραγουδά επιτυχίες του Στράτου Διονυσίου και του Γιάννη Πάριου, ενώ δεν διστάζει να δηλώσει με περηφάνια πως είναι Έλληνας.

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Ο Γιάτσεκ Γκμοχ, που έχει κερδίσει την εκτίμηση των Ελλήνων φιλάθλων και έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές στιγμές του εγχώριου ποδοσφαίρου, δείχνει πως η μακρόχρονη παραμονή του στη χώρα μας άφησε ανεξίτηλα σημάδια. Άλλωστε, παραμένει εξοικειωμένος τόσο με την ελληνική γλώσσα όσο και με τις μουσικές και τις καθημερινές συνήθειες της χώρας.