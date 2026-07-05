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Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Κιλιάν Εμπαπέ με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο εβδομηκοστό λεπτό.

Το πέναλτι δόθηκε μετά από παρέμβαση του VAR για ανατροπή του Ντεζιρέ Ντουέ εντός της αντίπαλης περιοχής.

Η Παραγουάη αμύνθηκε με ένταση σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, δυσκολεύοντας την επιθετική ανάπτυξη των Γάλλων.

Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, η γαλλική ομάδα θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο για την πρόκριση στα ημιτελικά.

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Η Γαλλία είναι ξανά παρούσα στα μεγάλα ραντεβού. Στη Φιλαδέλφεια, σε ένα παιχνίδι που είχε περισσότερο μάχη, ένταση και λιγότερο θέαμα, οι «τρικολόρ» επικράτησαν 1-0 της Παραγουάης και πήραν το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Μουντιάλ.

Ο άνθρωπος που έκανε για ακόμη μία φορά τη διαφορά ήταν ο Κιλιάν Εμπαπέ. Ο αρχηγός της Γαλλίας ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι στο 70ό λεπτό και δεν αστόχησε, χαρίζοντας στην ομάδα του Ντιντιέ Ντεσάν την πρόκριση. Το πέναλτι κερδήθηκε έπειτα από επέμβαση του VAR, σε φάση όπου ο Ντιέγκο Γκόμεζ ανέτρεψε τον Ντεζιρέ Ντουέ μέσα στην περιοχή.

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Η Παραγουάη, που είχε ήδη κάνει την υπέρβασή της αποκλείοντας τη Γερμανία στον προηγούμενο γύρο, προσπάθησε να πάει το ματς στη δύναμη και στην άμυνα. Έκλεισε τους χώρους, έπαιξε με ένταση, πολλές φορές στα όρια, και ανάγκασε τη Γαλλία να ψάχνει υπομονετικά τη μία φάση που θα άνοιγε το παιχνίδι.

Οι Γάλλοι είχαν την κατοχή, είχαν την ποιότητα, αλλά για μεγάλο διάστημα δεν είχαν την καθαρή τελική πάσα. Ο Εμπαπέ βρήκε απέναντί του δύο και τρεις αντιπάλους, ο Ντεμπελέ και ο Μπαρκολά προσπάθησαν να ανοίξουν το γήπεδο από τα άκρα, ενώ ο Ολίσε κινήθηκε ανάμεσα στις γραμμές. Η λύση όμως ήρθε από τον Ντουέ, που με την ατομική του ενέργεια ανάγκασε την άμυνα της Παραγουάης στο καθοριστικό λάθος.

Με το γκολ αυτό, ο Εμπαπέ έφτασε τα 7 τέρματα στο φετινό Μουντιάλ και τα 19 συνολικά σε Παγκόσμια Κύπελλα, συνεχίζοντας να γράφει τη δική του ιστορία στη διοργάνωση.

Η Γαλλία δεν εντυπωσίασε, αλλά απέδειξε ότι ξέρει να κερδίζει και τα δύσκολα παιχνίδια. Στα νοκ άουτ, άλλωστε, μετράει πρώτα η πρόκριση και μετά η εικόνα. Η Παραγουάη αποχώρησε με ψηλά το κεφάλι, έχοντας δυσκολέψει αφάνταστα ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης.

Επόμενος σταθμός για τους «τρικολόρ» είναι τα προημιτελικά, όπου τους περιμένει το Μαρόκο, σε ένα ζευγάρι με έντονο ενδιαφέρον και μνήμες από μεγάλες προηγούμενες συναντήσεις.

Οι συνθέσεις

Παραγουάη: Γκιλ, Κάσερες, Γκουστάβο Γκόμεζ, Βελάσκες, Αλντερέτε, Ζούνιορ Αλόνσο, Ντιέγκο Γκόμεζ, Κούμπας, Γκαλάρσα, Αλμιρόν, Ενσίσο.

Γαλλία: Μενιάν, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Σαλιμπά, Ντιν, Κονέ, Ραμπιό, Ντεμπελέ, Ολίσε, Μπαρκολά, Εμπαπέ.