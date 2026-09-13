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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας αντιμετώπισε επιτυχώς το πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρούσε και επέστρεψε στο Γκενκ, όπου αποθεώθηκε όταν μπήκε στο γήπεδο.

Λίγους μήνες μετά τη μετεγγραφή του από την Γκενκ στη Ντόρτμουντ, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας επέστρεψε στο γήπεδο που ανδρώθηκε και είδε τον κόσμο να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του.

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Όπως συνηθίζεται στο Βέλγιο, ο 19χρονος μέσος τιμήθηκε από το πρωτάθλημα της χώρας και την πρώην ομάδα του, κάνοντας τη σέντρα στον αγώνα. Κάτι αντίστοιχο είχε κάνει πρόσφατα και ο Χρήστος Τζόλης για την Κλαμπ Μπριζ.

Ο Καρέτσας δεν ήταν πάντως γουρλής, αφού η ομάδα του έμεινε στο 1-1 με τη Γάνδη. Είχε παρουσιάσει προβλήματα στην κυκλοφορία του αίματος κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταβεί σε νοσοκομείο για να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις