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Η φανέλα που φόρεσε ο Μάικλ Τζόρνταν στον τρίτο αγώνα των τελικών του ΝΒΑ, το 1998 έγραψε ιστορία. Έγινε η πιο ακριβή φανέλα μπάσκετ στον κόσμο, αφού πωλήθηκε έναντι 10,8 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από την πλατφόρμα, Joopiter που ίδρυσε ο ράπερ, Φάρελ Γουίλιαμς.

Συγκεκριμένα η τιμή έκλεισε στα 8,8 εκατ. ευρώ, όμως οι προμήθειες αύξησαν την τιμή που κατέβαλε ο αγοραστής. Μία φανέλα του Τζόρνταν κατέρριψε το ρεκόρ μίας άλλης δικής του που είχε πωληθεί το 2022 έναντι 8,9 εκατ. ευρώ.

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Η διαφορά στην τιμή, ωστόσο οφείλεται στο γεγονός ότι οι Μπουλς είχαν χάσει το παιχνίδι της φανέλας που πωλήθηκε το 2022. Αντίθετα αυτή που πωλήθηκε τώρα αφορά σε νικηφόρο ματς με αντίπαλο τους Γιούτα Τζαζ με την ομάδα από το Σικάγο να έχει επικρατήσει με 96-54. Αυτή η νίκη θεωρήθηκε μία από τις πιο καθοριστικές στην ιστορία του πρωταθλήματος. Μάλιστα ο Τζόρνταν είχε σημειώσει 24 πόντους σε 32 λεπτά.

Ένας ακόμα λόγος που ανέβασε την τιμή έχει να κάνει με το γεγονός εκείνη η σεζόν ήταν η τελευταία του Τζόρνταν και αργότερα έγινε δημοφιλής ως «ο τελευταίος χορός». Αυτή η πώληση έσπασε το ρεκόρ προηγούμενης φανέλας του Τζόρνταν, αλλά δεν κατάφερε να σπάσει και το ρεκόρ αθλητικού ενδύματος.

Αυτό το ρεκόρ το κατέχει ο Babe Ruth που η φανέλα του κατά τη διάρκεια του World Series του 1932 πωλήθηκε το 2024 για 21,2 εκατ. ευρώ.