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Τα τέρματα των νικητών σημείωσαν οι Ταμπόρδα και Τεττέη, ο οποίος σκόραρε μία φορά και κέρδισε πέναλτι που απέκρουσε ο Παβλένκα.

Στο δεύτερο ημίχρονο αποβλήθηκε ο Ντέσερς για τον Παναθηναϊκό, ενώ ο Ούγκρεσιτς διαμόρφωσε το τελικό σκορ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Δημήτρης Γιαννούλης, αποχώρησε τραυματίας με φορείο κατά τη διάρκεια των καθυστερήσεων και η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί άμεσα.

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Ο Παναθηναϊκός αγωνιζόταν από νωρίς με αριθμητική υπεροχή μετά την αποβολή του Ελουστόντο στο 15′ και το εκμεταλλεύτηκε με τους Ταμπόρδα, Τεττέη, κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ 3-1 στην 3η αγωνιστική της Super League.

Στο δεύτερο ημίχρονο η αριθμητική ισορροπία αποκαταστάθηκε, καθώς ο Ντέσερς είδε την κόκκινη κάρτα μετά από ένα χτύπημα στον Μιχαηλίδη και ο ΠΑΟΚ μείωσε στις καθυστερήσεις με τον Ούγκρεσιτς, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό σκορ.

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Ωστόσο, μεγάλη είναι η ανησυχία για τον τραυματισμό του Δημήτρη Γιαννούλη στις καθυστερήσεις του αγώνα. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ μετά από ένα φάουλ στον Ουναί, έπεσε στο έδαφος πιάνοντας το πόδι του και χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο. Η σοβαρότητα του τραυματισμού του αναμένεται να εκτιμηθεί τις επόμενες ώρες.

Το παιχνίδι:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στην αναμέτρηση και δημιούργησε την πρώτη σημαντική ευκαιρία στο 12ο λεπτό. Ο Ταμπόρδα έκανε εξαιρετική σέντρα με το εξωτερικό από την αριστερή πλευρά, ο Λιβάι Γκαρσία πήρε την κεφαλιά, όμως ο Παβλένκα ήταν σε ετοιμότητα και απομάκρυνε.

Η αριθμητική ισορροπία, ωστόσο, άλλαξε λίγο αργότερα. Στο 15′, ο Τεττέη βγήκε με χώρο στην επίθεση και επιχείρησε να συγκλίνει προς τον άξονα. Ο Ελουστόντο τον ανέτρεψε, με τον Γερμανό διαιτητή Τσβάιερ να καταλογίζει την παράβαση και να δείχνει απευθείας κόκκινη κάρτα.

Έχοντας πλέον το αριθμητικό πλεονέκτημα, οι «πράσινοι» πίεσαν και τελικά βρήκαν το γκολ στο 29′. Ο Κυριακόπουλος έστειλε την μπάλα με εξαιρετική σέντρα προς την περιοχή και ο Ταμπόρδα κέρδισε τους πάντες στον αέρα, στέλνοντας με δυνατή κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει από στημένη φάση. Ο Ζίβκοβιτς εκτέλεσε κόρνερ από τα αριστερά, ο Μπαταούλας πήρε την κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι, αλλά η μπάλα έφυγε εκτός εστίας.

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Στο 38ο λεπτό ο Παναθηναϊκός έβαλε γερές βάσεις για τη νίκη. Ο Τεττέη πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε εξαιρετική προσωπική ενέργεια, απέφυγε διαδοχικά τους αντιπάλους του και ολοκλήρωσε τη φάση με ψύχραιμο δεξί πλασέ, γράφοντας το 2-0.

Μάλιστα, πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να φτάσουν και σε τρίτο τέρμα. Ο Τεττέη κέρδισε πέναλτι από τον Μπαταούλα, όμως ο Ταμπόρδα που ανέλαβε την εκτέλεση δεν κατάφερε να νικήσει τον Παβλένκα, ο οποίος απέκρουσε.

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε με το πόδι στο γκάζι και στο 52′ πέτυχε και τρίτο γκολ. Ο Κάνγκουα έκανε εξαιρετική μεταβίβαση προς το δεύτερο δοκάρι, ο Τεττέη κινήθηκε έξυπνα πίσω από τον Γιαννούλη και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-0.

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Στο 62′ ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να απαντήσει. Ο Λιβάι Γκαρσία δοκίμασε ένα δύσκολο αριστερό πλασέ από τη δεξιά πλευρά, όμως ο Παβλένκα αντέδρασε ξανά σωστά και κράτησε την εστία του ανέπαφη.

Λίγο αργότερα ο Αζεντίν Ουναΐ πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από την εξέδρα. Στο 67′ οι αριθμητικές ισορροπίες αποκαταστάθηκαν. Ο Ντέσερς αποβλήθηκε για χτύπημα στον Μιχαηλίδη, με τον Τσβάιερ να εξετάζει τη φάση μέσω VAR πριν καταλήξει στην απόφαση της κόκκινης κάρτας.

Ο Ουναΐ είχε την ευκαιρία να συνδυάσει την επιστροφή του με γκολ στο 88′. Ο Λούζα τον έβγαλε σε θέση βολής, ο Μαροκινός δεν έκανε το καλύτερο κοντρόλ, αλλά κατάφερε να εκτελέσει με το δεξί, με τον Παβλένκα να αποκρούει ξανά.

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Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε στις καθυστερήσεις, όταν ο ΠΑΟΚ βρήκε το γκολ της τιμής. Ο Κένι έκανε το γύρισμα από τα δεξιά και ο Ούγκρεσιτς, στο ντεμπούτο του με την ομάδα, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-1.