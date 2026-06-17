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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε ο πανηγυρισμός του Μοχάμεντ Μεχντί Μοχέμπι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία για το Μουντιάλ, με αρκετούς χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και διεθνή μέσα ενημέρωσης να υποστηρίζουν ότι ο Ιρανός διεθνής προχώρησε σε χειρονομία που παρέπεμπε σε όπλο.

Η εθνική ομάδα του Ιράν, η προετοιμασία της οποίας είχε επηρεαστεί από την αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή και τις εξελίξεις γύρω από την Τεχεράνη, ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση με ισοπαλία 2-2 απέναντι στη Νέα Ζηλανδία, τη Δευτέρα (15/6) στο Λος Άντζελες.

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Το περιστατικό σημειώθηκε στο 64ο λεπτό, όταν ο 27χρονος επιθετικός πέτυχε το γκολ της ισοφάρισης. Κατά τον πανηγυρισμό του, έστρεψε δύο δάχτυλα προς το αριστερό του χέρι και στη συνέχεια ύψωσε δύο δάχτυλα του δεξιού χεριού του, κουνώντας τα στον αέρα. Η κίνηση αυτή ερμηνεύτηκε από ορισμένους ως συμβολική αναφορά σε όπλο, γεγονός που πυροδότησε συζητήσεις λόγω της ευαίσθητης πολιτικής συγκυρίας και της παρουσίας του Ιράν στη διοργάνωση που φιλοξενείται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν άργησαν να εκδηλωθούν αντιδράσεις, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τη χειρονομία προκλητική. Παράλληλα, παραμένει ασαφές εάν ο ποδοσφαιριστής είχε πράγματι πρόθεση να μεταδώσει κάποιο πολιτικό ή συμβολικό μήνυμα.

Την ίδια στιγμή, ο συμπαίκτης του Ραμίν Ρεζαεϊάν, ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ για το Ιράν, παραδέχθηκε ότι ο δικός του πανηγυρισμός είχε πολιτική διάσταση. Ο διεθνής μέσος κάλυψε το πρόσωπό του με τη φανέλα του καθώς κατευθυνόταν προς την εξέδρα, ωστόσο απέφυγε να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις μετά το τέλος του αγώνα.

«Είναι κάτι πολιτικό. Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό. Είμαστε εδώ για να απαντάμε σε ερωτήσεις που αφορούν το ποδόσφαιρο. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μεταξύ μας, είναι εσωτερικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Μέχρι στιγμής, η FIFA δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως για το περιστατικό, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να εξεταστεί κατά πόσο οι συγκεκριμένες κινήσεις παραβιάζουν τους κανονισμούς της διοργάνωσης, οι οποίοι απαγορεύουν πολιτικά μηνύματα και χειρονομίες εντός των αγωνιστικών χώρων.