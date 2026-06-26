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Με μία καταπληκτική εμφάνιση, ο Ισημερινός νίκησε τη Γερμανία 2-1 στο Νιου Τζέρσεϊ και προκρίθηκε στους «32» του Μουντιάλ 2026. Η «Λα Τρικολόρ» ήθελε μόνο νίκη και τα κατάφερε, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη έκπληξη -έως τώρα- στο Μουντιάλ 2026. Οι Γερμανοί κράτησαν την πρώτη θέση του 5ου ομίλου με 6 βαθμούς, με καλύτερη διαφορά τερμάτων από τη δεύτερη, Ακτή Ελεφαντοστού.

Μόλις στο 2ο λεπτό ο Λιρόι Σανέ άνοιξε το σκορ άφηνοντας… υποσχέσεις για μια εύκολη βραδιά για τους Γερμανούς. Όμως οι παίκτες του Σεμπάστιαν Μπεκασέσε ήταν αποφασισμένοι να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα πρόκρισης. Ισοφάρισαν άμεσα (9΄) με έξοχο στους του Ανγκούλο από πάσα του Βίτε και κυριάρχησαν σε όλο το πρώτο ημίχρονο, περιορίζοντας σε παθητικό ρόλο τη «Μάνσαφτ».

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Με τους Τα, Ρούντιγκερ σε κακή μέρα και τον Νόιερ ξανά να μην εμπνέει εμπιστοσύνη, ο Ισημερινός πάλεψε για την έκπληξη, έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Πλάτα στο 74΄ και στο 78΄ ο ίδιος παίκτης εκμεταλλεύτηκε άλλη μία αδράνεια του Νόιερ και έγραψε το 2-1. Έτσι, ο Ισημερινός ο οποίος στο προηγούμενο ματς δεν κατάφερε να νικήσει το Κουρασάο, επιβλήθηκε 100% δίκαια της Γερμανίας και έφτασε τους 4 βαθμούς, που ουσιαστικά του εξασφαλίζουν θέση στην επόμενη φάση, ως ένας από τους 8 καλύτερους τρίτους.

Διαιτήτρια: Τόρι Πένσο (ΗΠΑ)

Κίτρινες: Ινκαπιέ, Φράνκο – Πάβλοβιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (Σεμπάστιαν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Ινκαπιέ (71΄ Εστουπινιάν), Ορντόνιες, Πάτσο, Βίτε, Φράνκο (64΄ Πρεσιάδο), Μ. Καϊσέδο, Γεμπόα (85΄ Τόρες), Βαλένσια (64΄ Ροντρίγκες), Πλάτα, Ανγκούλο (85΄ Ζ. Καϊσέδο)

ΓΕΡΜΑΝΙΑ (Γιούλιαν Νάγκελσμαν): Νόιερ, Ρούντιγκερ, Τα, Κίμιχ (60΄ Τιό), Ράουμ, Πάβλοβιτς, Μουσιάλα, Βιρτς (73΄ Γκρος), Σάνε, Νμέτσα (64΄ Μπάιερ), Χάβερτς (60΄ Ουντάβ)