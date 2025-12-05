Η αντίστροφη μέτρηση για την τελική φάση του Μουντιάλ 2026 ξεκίνησε, με την FIFA να πραγματοποιεί την κλήρωση των ομίλων της διοργάνωσης, η οποία θα φιλοξενηθεί σε περίπου έξι μήνες στις ΗΠΑ, το Μεξικό και τον Καναδά.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, 48 ομάδες θα συμμετάσχουν στην τελική φάση, με συνολικά 104 αναμετρήσεις να διεξάγονται στα γήπεδα των τριών χωρών.

Δυστυχώς, η Ελλάδα δεν θα είναι παρούσα στη μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, καθώς η Εθνική Ομάδα υπό τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κατάφερε να εξασφαλίσει πρόκριση μέσω των προκριματικών.

Κληρώνει για το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Ουάσιγκτον, όπου διεξάγεται η κλήρωση για τη φάση των ομίλων του θεσμού, που θα φιλοξενηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

2026 FIFA World Cup Draw is live on the JoyNews channel. https://t.co/JwwkenU6ac — JoyNews (@JoyNewsOnTV) December 5, 2025

Τα γκρουπ δυναμικότητας

1ο γκρουπ: Καναδάς, Μεξικό, ΗΠΑ, Ισπανία, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, Βραζιλία, Πορτογαλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία

2ο γκρουπ: Κροατία, Μαρόκο, Κολομβία, Ουρουγουάη, Ελβετία, Ιαπωνία, Σενεγάλη, Ιράν, Νότια Κορέα, Ισημερινός, Αυστρία, Αυστραλία

3ο γκρουπ: Νορβηγία, Παναμάς, Αίγυπτος, Αλγερία, Σκωτία, Παραγουάη, Τυνησία, Ακτή Ελεφαντοστού, Ουζμπεκιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Νότια Αφρική

4ο γκρουπ: Ιορδανία, Πράσινο Ακρωτήριο, Γκάνα, Κουρασάο, Αϊτή, Νέα Ζηλανδία, νικητές playoffs της UEFA και των διηπειρωτικών playoffs.

Οι τρεις μασκότ του Μουντιάλ 2026

Παρόντες στη φαντασμαγορική εκδήλωση και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμο με τη σύζυγό του Μελάνια:

Βραβείο Ειρήνης και τιμή στον Ντόναλντ Τραμπ από τη FIFA

Η απονομή του εναρκτήριου Βραβείου Ειρήνης της FIFA στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ολοκληρώθηκε με ανταλλαγή δηλώσεων και δεσμεύσεων στη σκηνή του Kennedy Center.

Αφού ο Πρόεδρος Τραμπ παρέλαβε το μετάλλιο, ο Πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ολοκλήρωσε τον κατάλογο των επιτευγμάτων του Τραμπ και σημείθωσε:

«Σίγουρα αξίζετε το πρώτο Βραβείο Ειρήνης της FIFA. Μπορείτε πάντα να βασίζεστε στην υποστήριξή μου για να ευημερήσει ο κόσμος», είπε ο Ινφαντίνο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανταπέδωσε τις ευχαριστίες, τονίζοντας τη σημασία του βραβείου:

«Μεγάλη τιμή, η μεγαλύτερη της ζωής μου. Ξέρω τον Τζιάνι, κάνει υπέροχη δουλεια, έχουμε ρεκόρ εισιτηρίων. Εμείς το λέμε soccer, τα νούμερα ειναι περα από κάθε προσδοκία. Ευχαριστώ τη Μελάνια, την οικογένειά μου. Θα δείτε κάτι που δεν έχει ξαναγινει. Οι σχέσεις μας με Καναδα, Μεξικό είναι υπέροχες. Εχουμε σταθερή σχέση συνεργασίας και ειρήνης. Οι ΗΠΑ θα είναι μια ζεστή χώρα υποδοχής» τόνισε ο Τραμπ

