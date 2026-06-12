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Η Νότια Κορέα μπήκε με το δεξί στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, επικρατώντας 2-1 της Τσεχίας σε ένα παιχνίδι που γύρισε μέσα σε λίγα λεπτά, με πρωταγωνιστή τον Ιν-Μπομ Χουάνγκ. Ο άλλοτε μέσος του Ολυμπιακού σκόραρε, μοίρασε ασίστ και έβαλε την υπογραφή του σε μια ανατροπή με έντονο κορεατικό χαρακτήρα.

Η Τσεχία μπορεί να βρήκε πρώτη τον δρόμο προς τα δίχτυα, όμως η Νότια Κορέα είχε περισσότερη ένταση, καλύτερη κυκλοφορία και, κυρίως, έναν Χουάνγκ σε βραδιά μεγάλης έμπνευσης.

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Οι Νοτιοκορεάτες μπήκαν πιο δυνατά στο ματς και έδειξαν από νωρίς ότι ήθελαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους. Ο Σον απείλησε στο 12’, με το σουτ του να κοντράρει, ενώ λίγο αργότερα ο Λι δοκίμασε το πόδι του από μακριά, αναγκάζοντας τον Κόβαρ να επέμβει.

Η Τσεχία ισορρόπησε σταδιακά, χωρίς όμως να καταφέρει να δημιουργήσει καθαρές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Η Κορέα συνέχισε να ψάχνει το γκολ, κυρίως με τον Σον, αλλά χωρίς αποτέλεσμα πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος, η εικόνα έδειχνε και πάλι Νότια Κορέα. Ο Κόβαρ, όμως, κράτησε όρθια την Τσεχία, σταματώντας διαδοχικά τις προσπάθειες των Χουάνγκ, Λι και Σον. Και τότε ήρθε το ποδόσφαιρο να θυμίσει πόσο εύκολα μπορεί να ανατρέψει τη ροή ενός αγώνα.

Στο 59’, ο Κρέιτσι με κεφαλιά έβαλε μπροστά την Τσεχία, έπειτα από πλάγιο του Τσούφαλ, παγώνοντας τους Νοτιοκορεάτες. Μόνο προσωρινά, όμως.

Ο Χουάνγκ πήρε την κατάσταση στα πόδια του. Στο 67’, μετά από πάσα του Λι, άδειασε δύο αντιπάλους με εξαιρετική προσποίηση και τελείωσε τη φάση με υπέροχο σκάψιμο, γράφοντας το 1-1.

Το παιχνίδι άνοιξε, η ένταση ανέβηκε και στο 77’ η Τσεχία νόμιζε ότι είχε ξαναπάρει προβάδισμα, αλλά το γκολ της ακυρώθηκε για οφσάιντ. Τρία λεπτά αργότερα, η Νότια Κορέα την τιμώρησε. Ο Χουάνγκ γύρισε την μπάλα και ο Γκιου από κοντά έκανε το 2-1, ολοκληρώνοντας την ανατροπή.

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Η Τσεχία πίεσε στο φινάλε και άγγιξε την ισοφάριση με τον Χλόζεκ στο 82’, αλλά ο Κιμ κράτησε το προβάδισμα. Το ίδιο συνέβη και στις καθυστερήσεις, όταν ο Σάντιλεκ δεν μπόρεσε να νικήσει την κορεατική άμυνα.

Η Νότια Κορέα πήρε μια νίκη χαρακτήρα. Και ο Χουάνγκ, σε μια βραδιά που θύμισε πόσο επιδραστικός μπορεί να γίνει όταν βρίσκει ρυθμό, έγινε το πρόσωπο του αγώνα.

Οι συνθέσεις των ομάδων

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Νότια Κορέα: Κιμ – Λι, Κιμ Μιν Γιάε, Λι Γκι-Χιουκ, Σεόλ – Χουάνγκ (84’ Κιμ), Πάικ (84’ Παρκ), Λι Τάε-Σεόκ (Εόμ) – Λι Κανγκ-Ιν, Λι Γιάε-Σουνγκ (62’ Χουάνγκ Χι-Τσαν) – Σον (69’ Γκιου)

Τσεχία: Κόβαρ – Σάλουπεκ, Χράνακ, Κρέιτσι – Τσούφαλ, Σούτσεκ, Σόικα (85’ Χίτιλ), Ζελένι – Σουλτς (64’ Χλόζεκ), Σικ (63’ Χόρι), Πρόβοντ (64’ Σάντιλεκ)

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