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Το Μουντιάλ 2026 έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Πέμπτης, με το Μεξικό να αντιμετωπίζει τη Νότια Αφρική στο ιστορικό στάδιο «Αζτέκα». Όπως συμβαίνει σε κάθε μεγάλη ποδοσφαιρική διοργάνωση, τα βλέμματα στρέφονται στους κορυφαίους αστέρες του αθλήματος, οι οποίοι καλούνται να πρωταγωνιστήσουν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικού και του Καναδά.

Οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο συμμετέχουν στο έκτο Μουντιάλ της καριέρας τους, σε αντίθεση με τον Έρλινγκ Χάαλαντ που πραγματοποιεί την παρθενική του εμφάνιση σε Παγκόσμιο Κύπελλο. Φυσικά, οι κορυφαίοι ποδοσφαιριστές του πλανήτη απασχολούν όχι μόνο για τα κατορθώματά τους εντός αγωνιστικού χώρου αλλά και για τις συνήθειές τους μακριά από αυτόν.

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Το Taste Atlas συγκέντρωσε τα αγαπημένα φαγητά μερικών από τους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της διοργάνωσης και οι επιλογές τους παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Κριστιάνο Ρονάλντο: Πιστός στην πορτογαλική παράδοση

Στα 41 του χρόνια, ο Κριστιάνο Ρονάλντο εξακολουθεί να εντυπωσιάζει με τη φυσική του κατάσταση, επενδύοντας σημαντικά ποσά κάθε χρόνο στη φροντίδα του σώματός του. Παρά την αυστηρή διατροφή που ακολουθεί, το αγαπημένο του φαγητό παραμένει ένα κλασικό πορτογαλικό πιάτο.

Πρόκειται για το «Bacalhau à Brás», μια συνταγή που συνδυάζει παστό μπακαλιάρο, κρεμμύδια, πατάτες και αυγά. Είναι από τα πλέον χαρακτηριστικά πιάτα της πορτογαλικής κουζίνας και αποτελεί σταθερή προτίμηση του σούπερ σταρ της Πορτογαλίας.

Λιονέλ Μέσι: Η γεύση της Αργεντινής

Ο Λιονέλ Μέσι δεν έχει κρύψει ποτέ ότι προτιμά απλά πράγματα που του θυμίζουν την πατρίδα του. Το παραδοσιακό αργεντίνικο asado βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις του, ωστόσο σύμφωνα με το Taste Atlas η κορυφαία επιλογή του είναι η «Milanesa Napolitana».

Το πιάτο αποτελείται από παναρισμένο και τηγανισμένο μοσχαρίσιο φιλέτο, το οποίο καλύπτεται με ζαμπόν, σάλτσα ντομάτας και λιωμένη μοτσαρέλα. Συνήθως συνοδεύεται από τηγανητές πατάτες και θεωρείται ένα από τα πιο αγαπημένα εδέσματα της Αργεντινής.

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Κιλιάν Εμπαπέ: Αδυναμία στις ισπανικές γεύσεις

Πρωταθλητής κόσμου με τη Γαλλία το 2018 και πλέον κάτοικος Μαδρίτης λόγω της παρουσίας του στη Ρεάλ, ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει αναπτύξει ιδιαίτερη σχέση με την ισπανική κουζίνα.

Η αγαπημένη του επιλογή είναι το περίφημο jamón ibérico, το διάσημο ισπανικό αλλαντικό, το οποίο συνηθίζει να συνδυάζει με τυρί Manchego, ένα από τα πιο γνωστά τυριά της Ισπανίας που παράγεται από γάλα προβάτων της φυλής Manchega.

Λαμίν Γιαμάλ: Γεύσεις από τις ρίζες του

Ο Λαμίν Γιαμάλ έχει ήδη εξελιχθεί σε ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει και στο Μουντιάλ.

Σύμφωνα με το Taste Atlas, το αγαπημένο του φαγητό είναι μια συνταγή με ρύζι, κοτόπουλο και σάλτσα φυστικοβούτυρου, η οποία προέρχεται από την κουζίνα της Ισημερινής Γουινέας, χώρας καταγωγής της μητέρας του.

Μοχάμεντ Σαλάχ: Το εθνικό πιάτο της Αιγύπτου

Παρότι έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα με τη Λίβερπουλ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με την πατρίδα του.

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Ο Αιγύπτιος αστέρας λατρεύει το «Κοσάρι» (Koshari), το πιο δημοφιλές παραδοσιακό πιάτο της Αιγύπτου. Περιλαμβάνει ζυμαρικά, ρύζι, φακές, φιδέ, ρεβίθια, σάλτσα ντομάτας και τραγανά τηγανητά κρεμμύδια, αποτελώντας ένα από τα πιο γνωστά street food της χώρας.

Νεϊμάρ: Το απόλυτο βραζιλιάνικο comfort food

Ο Νεϊμάρ μπορεί να λατρεύει τα πάρτι και το πόκερ, ωστόσο στο τραπέζι προτιμά ένα κλασικό βραζιλιάνικο γεύμα.

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Η αγαπημένη του επιλογή περιλαμβάνει ρύζι, φασόλια, μπριζόλα, πατάτες και farofa, δηλαδή καβουρδισμένο αλεύρι μανιόκας. Πρόκειται για ένα καθημερινό και ιδιαίτερα δημοφιλές πιάτο στη Βραζιλία.

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Έρλινγκ Χάαλαντ: Cheat meal με κεμπάπ

Ο ηγέτης της Νορβηγίας πραγματοποιεί φέτος την πρώτη του συμμετοχή σε Μουντιάλ και αποτελεί έναν από τους παίκτες που αναμένεται να τραβήξουν τα φώτα της δημοσιότητας.

Παρότι ακολουθεί προσεγμένη διατροφή, έχει παραδεχθεί ότι απολαμβάνει ιδιαίτερα το κεμπάπ με πίτα ως cheat meal, όταν θέλει να ξεφύγει από το αυστηρό πρόγραμμα διατροφής του.

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Χάρι Κέιν: Η επιλογή ενός επαγγελματία

Ο αρχηγός της Αγγλίας και ηγέτης της Μπάγερν Μονάχου φημίζεται για τον επαγγελματισμό του και αυτό αποτυπώνεται ακόμη και στις γαστρονομικές του προτιμήσεις.

Το αγαπημένο του γεύμα είναι σολομός με ρύζι και λαχανικά, ένας συνδυασμός απλός αλλά απόλυτα ισορροπημένος από διατροφικής άποψης.

Κέβιν Ντε Μπρόινε: Ιταλικές επιρροές

Για τον Κέβιν Ντε Μπρόινε, το Μουντιάλ 2026 ενδέχεται να είναι η τελευταία μεγάλη διοργάνωση της καριέρας του με το Βέλγιο.

Ο έμπειρος μέσος προτιμά τα κανελόνια με ρικότα και σπανάκι, ένα ελαφρύ ιταλικό πιάτο που, σύμφωνα με το Taste Atlas, βρίσκεται στην κορυφή των γαστρονομικών του επιλογών.

Χέουνγκ-Μιν Σον: Η παραδοσιακή κορεάτικη επιλογή

Ο αρχηγός της Νότιας Κορέας παραμένει το μεγαλύτερο όνομα της εθνικής του ομάδας και συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για το ασιατικό ποδόσφαιρο.

Το αγαπημένο του φαγητό είναι το bulgogi, ένα από τα πιο γνωστά πιάτα της κορεάτικης κουζίνας, το οποίο συνήθως συνοδεύεται από kimchi και ρύζι, συνδυάζοντας απλότητα και έντονη γεύση.