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Με υψηλή τηλεθέαση ξεκινήσε η χτεσινή μέρα για το Μεγάλο Κανάλι: 21,8% για το δίδυμο Χασαπόπουλου- Βούλγαρη που έχει κάνει φέτος την καλύτερή του σεζόν. Η εκπομπή άγγιξε το 32,8% ενώ έδωσε lead in 13,7% στη Φαίη Σκορδά, η οποία με τη σειρά της πήρε την πρωτιά στη ζώνη της με 12,9% στο δυναμικό κοινό.

Πρωτιά για τη Φαίη Σκορδά την Πέμπτη.

Ακολούθησε η Κατερίνα Καινούργιου με 11,3%, ενώ ο Γιώργος Λιάγκας, έχοντας πάρει lead in μόλις 2,5% από το «Καλημέρα Ελλάδα» έκανε μέσο όρο 7%, με το δίδυμο Χατζίδου- Παύλου να σημειώνει υψηλότερη τηλεθέαση (7,2%).

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Χαμηλά ποσοστά για το «Όπου υπάρχει Ελλάδα» με 1,3%, το «Ρουκ Ζουκ» με 6,1% αλλά και για το Cash or Trash (6,4%).

Το «Ενώπιος Ενωπίω» στον ΑΝΤ1 με καλεσμένο τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν σημείωσε υψηλή τηλεθέαση αφού έκανε μέσο όρο 8,7% στο κοινό 18-54 και 8,6% στο σύνολο.

Υψηλή τηλεθέαση για την πρεμιέρα του Μουντιάλ

Με ταυτόχρονη μετάδοση από την ΕΡΤ1 και την ΕΡΤ2, ο πρώτος αγώνας του Μουντιάλ ανάμεσα στο Μεξικό και τη Νότια Αφρική έκανε αθροιστικά μέσο όρο 29,1% στο δυναμικό κοινό -άγγιξε το 32,2%- και 26,8% στο σύνολο κοινού.

Παρά τα ιδιαίτερη χαμηλή τηλεθέαση του κεντρικού δελτίου του ALPHA (5,8%), το «Να μ’ αγαπάς» έκανε 14,8% στο δυναμικό κοινό ενώ το «Σόι σου» σημείωσε 22,4%. Το Master Chef κέρδισε το 10,1% του κοινού, ενώ το Don’t forget the lyrics έκανε 6%.