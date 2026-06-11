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Η Super League θα έχει ισχυρή εκπροσώπηση στο Mουντιάλ 2026, καθώς συνολικά 13 ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται ή ανήκουν σε ελληνικούς συλλόγους θα δώσουν το «παρών» στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, η οποία θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Συνολικά επτά ελληνικές ομάδες θα εκπροσωπηθούν στη διοργάνωση μέσω των διεθνών ποδοσφαιριστών τους. Πρόκειται για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, την Κηφισιά, τον Ατρόμητο και την ΑΕΛ. Οι περισσότερες ομάδες θα έχουν από δύο εκπροσώπους, ενώ ο Ατρόμητος θα εκπροσωπηθεί από έναν παίκτη, τον Σαμουέλ Μουτουσαμί.

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι αρκετοί ποδοσφαιριστές της Super League θα βρεθούν αντιμέτωποι μεταξύ τους ήδη από τη φάση των ομίλων.

Στον 5ο Όμιλο, όπου δεσπόζει η Γερμανία, θα αναμετρηθούν η Ακτή Ελεφαντοστού του Αλμπάν Λαφόν με το Κουρασάο του Τζέρεμι Αντόνισε και το Εκουαδόρ του Μόιζες Ραμίρες, με τους δύο τελευταίους να είναι συμπαίκτες στην Κηφισιά.

Στον 3ο Όμιλο θα συναντηθούν δύο γνώριμα πρόσωπα του ελληνικού πρωταθλήματος: ο Φραντζί Πιερό της Αϊτής και ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί του Μαρόκου. Στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν επίσης η Βραζιλία και η Σκωτία, γεγονός που προμηνύει ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αναμετρήσεις.

Το Μεξικό των Ορμπελίν Πινέδα και Χόρχε Σάντσες θα αγωνιστεί στον 1ο Όμιλο απέναντι σε Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία, ενώ το Ιράν του Μεχντί Ταρέμι θα αντιμετωπίσει Βέλγιο, Αίγυπτο και Νέα Ζηλανδία στον 7ο Όμιλο.

Παράλληλα, ο Φακούντο Πελίστρι θα εκπροσωπήσει την Ουρουγουάη στον 8ο Όμιλο, όπου θα βρει απέναντί του την Ισπανία, το Πράσινο Ακρωτήρι και τη Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη, ο οποίος βρίσκεται πλέον στον πάγκο της εθνικής ομάδας της ασιατικής χώρας.

Αναλυτικά οι ποδοσφαιριστές των ελληνικών συλλόγων που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ 2026:

• Μαρόκο: Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός)

• Γκάνα: Ράχμαν Μπάμπα (ΠΑΟΚ)

• Αϊτή: Φραντζί Πιερό (ΑΕΚ)

• Ουρουγουάη: Φακούντο Πελίστρι (Παναθηναϊκός)

• Μεξικό: Ορμπελίν Πινέδα (ΑΕΚ), Χόρχε Σάντσες (ΠΑΟΚ)

• Ιράν: Μεχντί Ταρέμι (Ολυμπιακός)

• Ακτή Ελεφαντοστού: Αλμπάν Λαφόν (Παναθηναϊκός)

• Κουρασάο: Τζέρεμι Αντόνισε (Κηφισιά)

• Εκουαδόρ: Μόιζες Ραμίρες (Κηφισιά)

• Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Σαμουέλ Μουτουσαμί (Ατρόμητος), Γκαέλ Κακουτά και Ντίλαν Μπατουμπινσικά (ΑΕΛ)

Η παρουσία 13 ποδοσφαιριστών από το ελληνικό πρωτάθλημα στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό ραντεβού του κόσμου αποτελεί μια ακόμη απόδειξη της αυξανόμενης διεθνούς απήχησης και ποιότητας της Super League.