Η Betsson ανακοίνωσε τη νέα της χορηγία στη Μύκονο Betsson BC, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Ονοματοδότη και Μεγάλου Χορηγού της ομάδας, η οποία από την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 θα φέρει την ονομασία Μύκονος Betsson BC.

Η επίσημη παρουσίαση της χορηγίας πραγματοποιήθηκε σε μια ξεχωριστή εκδήλωση στον φιλόξενο χώρο του Roca, παρουσία εκπροσώπων των δύο οργανισμών και των ΜΜΕ.

Η ομάδα της Μυκόνου, που εκπροσωπεί επάξια τις Κυκλάδες στο εθνικό μπασκετικό στερέωμα, ετοιμάζεται να ζήσει την πιο ιστορική της στιγμή: την πρώτη της συμμετοχή στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τα στελέχη της ομάδας και της Betsson, ανέδειξαν τη σημασία της χορηγίας, επισημαίνοντας ότι σηματοδοτεί μια νέα δυναμική εποχή για τη Μύκονο Betsson BC και ενισχύει την προσπάθεια για περαιτέρω ανάπτυξη και επιτυχίες.

«Η συνεργασία με την Betsson αποτελεί σημείο καμπής για την πορεία μας»

Ο κ. Νικόλαος Γκέλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Μυκόνου Betsson, δήλωσε:

“Με αίσθημα υπερηφάνειας και ευθύνης, παρουσιάζουμε σήμερα την έναρξη μιας νέας σελίδας στην ιστορία της ομάδας μας. Η Μύκονος, ενόψει της ιστορικής πρώτης συμμετοχής της στη μεγάλη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, πορεύεται πλέον με έναν ισχυρό και αξιόπιστο εταίρο στο πλευρό της.



Η συνεργασία μας με τη διεθνή εταιρεία Betsson, η οποία αναλαμβάνει τον ρόλο του χορηγού ονοματοδοσίας, αποτελεί σημείο καμπής για την πορεία μας. Η ομάδα μας φέρει και επίσημα το όνομα Μύκονος Betsson BC, σηματοδοτώντας με τον τρόπο αυτόν την απαρχή μιας σημαντικής και ελπιδοφόρας διαδρομής.



Η Betsson, με πάνω από 60 χρόνια εμπειρίας διεθνώς στον χώρο της ψυχαγωγίας και του gaming, δεν είναι απλώς ένας χορηγός. Είναι ένας στρατηγικός σύμμαχος που μοιράζεται μαζί μας κοινές αξίες και αρχές, την πίστη στη δύναμη του αθλητισμού, την προσήλωση στην ανάπτυξη και καλλιέργεια της αθλητικής παιδείας, την ανάδειξη του ευ αγωνίζεσθαι και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Αυτές οι αξίες αποτελούν τον θεμέλιο λίθο της συνεργασίας μας και καθιστούν τη Betsson πολύτιμο συνοδοιπόρο στην αποστολή μας.



Η Μύκονος Betsson BC εκπροσωπεί το νησί μας και τις Κυκλάδες στο υψηλότερο επίπεδο. Γι’ αυτό και η δέσμευσή μας είναι να ανταποκριθούμε με υπευθυνότητα, αξιοπρέπεια και σκληρή δουλειά στις απαιτήσεις της μεγάλης κατηγορίας. Στόχος μας είναι να γράψουμε ιστορία, να σταθούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης όλων όσοι μας στηρίζουν και να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο συλλόγου που θα εμπνέει και θα προσφέρει στην κοινωνία.



Είμαι βέβαιος ότι η συνεργασία αυτή θα αποτελέσει εφαλτήριο για νέες επιτυχίες, εντός και εκτός γηπέδου. Μαζί με τη Betsson, τους φιλάθλους μας και την τοπική κοινωνία, ξεκινάμε μια πορεία που φιλοδοξούμε να αποτελέσει ορόσημο για τον αθλητισμό στις Κυκλάδες και για το ελληνικό μπάσκετ γενικότερα”.

«Η Betsson στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό»

Ο κ. Ανδρέας Νικολόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής της Betsson Greece, δήλωσε:

“Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, στη Μύκονο, για να ανακοινώσουμε τη συνεργασία μας με τη Μύκονος Betsson BC.



Η Betsson στηρίζει έμπρακτα τον ελληνικό αθλητισμό από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της στην Ελλάδα, επενδύοντας σε ομάδες και διοργανώσεις που εκφράζουν τις αξίες μας — ομαδικότητα, σεβασμό και πάθος για διάκριση.



Το μπάσκετ είναι ένα άθλημα που κουβαλά αυτά τα στοιχεία στον πυρήνα του, και η Μύκονος αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα ομάδας με όραμα, ενέργεια και φιλοδοξία.



Παράλληλα, η συνεργασία μας εντάσσεται και στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Betsson, μέσα από το οποίο φέτος εστιάζουμε ιδιαίτερα στο θέμα του bullying — τόσο στον αθλητισμό όσο και στον εργασιακό χώρο.



Μαζί με την ομάδα, σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, με σκοπό να αναδείξουμε τη σημασία του σεβασμού, της αποδοχής και του θετικού παραδείγματος που ο αθλητισμός μπορεί να προσφέρει στην κοινωνία.



Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Αγγελετάκη, τον κ. Ζιάγκο και τον Αρχηγό της ομάδας, τον κ. Μάντζαρη, για τη συνεργασία και τη φιλοξενία.



Εύχομαι καλή αγωνιστική χρονιά και πολλές επιτυχίες στη Μύκονο Betsson BC”.

Ο κ. Βαγγέλης Ζιάγκος, Προπονητής της Μυκόνου Betsson, δήλωσε αρχικά:

«Είναι μεγάλη μας χαρά που βρισκόμαστε σήμερα στο νησί, σε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο, για να ανακοινώσουμε τη χορηγία μας. Η Betsson, τα τελευταία πέντε χρόνια που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, έχει στηρίξει τον ελληνικό αθλητισμό από την πρώτη κιόλας χρονιά και έχει επενδύσει σε ομάδες και διοργανώσεις που μοιράζονται τις ίδιες αξίες με εμάς: την ομαδικότητα, τον σεβασμό και το πάθος για διάκριση.

Η Μύκονος αποτελεί ένα λαμπρό παράδειγμα ενός οργανισμού με ενέργεια, φιλοδοξία και διάθεση για επιτυχία. Θα είμαστε δίπλα στην ομάδα σε αυτή την πρώτη, πολύ όμορφη σεζόν που ξεκινά στη μεγάλη κατηγορία. Πέρα από αυτό, έχουμε σκοπό να πραγματοποιήσουμε κοινές δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού, στο πλαίσιο του προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της Betsson.

Φέτος, θα εστιάσουμε ιδιαίτερα στο θέμα του bullying, τόσο στον αθλητισμό όσο και στον εργασιακό χώρο. Θέλουμε, λοιπόν, και τη βοήθεια της ομάδας, ώστε να περάσουμε τα σωστά μηνύματα και να αναδείξουμε το θετικό αποτύπωμα που μπορεί να έχει ο αθλητισμός και το παράδειγμά του στην κοινωνία.

Σκοπός μας είναι, σε κάθε ομάδα ή διοργάνωση που χορηγούμε, να είμαστε πραγματικά κοντά. Θέλουμε να είμαστε στο γήπεδο, να έχουμε παρουσία στους αγώνες και να δώσουμε μια επιπλέον ώθηση στην όμορφη ατμόσφαιρα που ήδη υπάρχει.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους για τη σημερινή φιλοξενία. Ανυπομονούμε για τη νέα σεζόν και ευχόμαστε τα καλύτερα στην προσπάθειά σας. Καλή μας αρχή»!

«Η Μύκονος έρχεται να αφήσει κάτι πραγματικά σπουδαίο»

Όσον αφορά το πρότζεκτ της Μυκόνου Betsson Bc ανέφερε επίσης:

«Θα ήθελα να γίνει γνωστό σε όλους ότι αυτό που συντελείται εδώ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και για ένα ολόκληρο καλοκαίρι, είναι πρωτοφανές για τα αθλητικά δρώμενα της χώρας, και κυριολεκτώ.

Μιλάμε για έναν οργανισμό με ερασιτέχνες παράγοντες. Με την καλή έννοια, καθώς κανείς από αυτούς τους ανθρώπους δεν ασχολήθηκε επαγγελματικά με τον παραγοντισμό. Μια ομάδα που ξεκίνησε παρεϊστικά από τα ανοιχτά γήπεδα έφτασε να αγωνίζεται στην Α1. Και μέσα σε ένα καλοκαίρι, εν μέσω απαιτητικής σεζόν, σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς του πλανήτη, ανακατασκευάστηκε το γήπεδο με ίδια κεφάλαια, δημιουργήθηκε μια ΚΑΕ, μια ανώνυμη εταιρεία, και όλοι γνωρίζουμε τους γραφειοκρατικούς λαβύρινθους που χρειάζεται να περάσει κάποιος για να ολοκληρώσει μια τυπική διαδικασία.

Δημιουργήθηκε ένα ρόστερ σχεδόν από την αρχή, πραγματοποιήθηκε προετοιμασία δύο ολόκληρων μηνών μακριά από το νησί, καθώς ήταν αναγκαίο να δουλέψει η ομάδα εκτός της φυσικής της έδρας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε logistics, δαπάνες και ψυχολογία. Όλο αυτό συνθέτει την εικόνα ενός οργανισμού που έρχεται να αφήσει κάτι πραγματικά σπουδαίο στην αθλητική κοινότητα.

Πρέπει όλος ο κόσμος του μπάσκετ και του αθλητισμού να παραδειγματιστεί από ό,τι συμβαίνει στη Μύκονο».

«Εύχομαι αυτή η συνεργασία να ωφελήσει και τις δύο πλευρές»

Ο κ. Βαγγέλης Μάντζαρης, Αρχηγός της Μυκόνου Betsson, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα, πρώτα απ’ όλα ως αρχηγός, σε αυτή την ιστορική και παρθενική συμμετοχή της στη μεγάλη κατηγορία. Εύχομαι, μέσα από την καρδιά μου, αυτή η συνεργασία να ωφελήσει όλους, και τη Betsson, και τη Μύκονο, και να συνεχιστεί για πολλά χρόνια. Η ομάδα κάνει αλματώδη βήματα κάθε χρονιά και πλέον έφτασε στο σημείο να αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία. Αν δείτε τις διαφορές στο γήπεδο μετά την ανακατασκευή, θα καταλάβετε αμέσως την πρόοδο. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τη διοίκηση για την προσπάθεια όλο το καλοκαίρι. Δίνει τεράστιο αγώνα για να προλάβουμε να παίξουμε στην έδρα μας. Το γήπεδο είναι φανταστικό, έχει γίνει στολίδι. Πιστέψτε με, έχω αγωνιστεί σε πολλά γήπεδα και είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια και τον περιμένουμε και φέτος. Ελπίζω να αφήσουμε μια κληρονομιά στα νέα παιδιά, ώστε να μείνουν στο νησί μέσω του μπάσκετ, θα είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη για το μέλλον».

Η συνεργασία με τη Betsson, μία από τις κορυφαίες στοιχηματικές εταιρείες παγκοσμίως με παρουσία σε 24 χώρες και ιστορία άνω των 60 ετών, έρχεται να ενισχύσει το φιλόδοξο πλάνο της ομάδας και να προσφέρει νέα προοπτική στον αθλητισμό της νησιωτικής Ελλάδας.

Με ρίζες βαθιά δεμένες με την τοπική κοινωνία και με στόχο την αθλητική πρόοδο, η Μύκονος Betsson BC εκπροσωπεί όχι μόνο έναν ανερχόμενο αθλητικό οργανισμό, αλλά και το ίδιο το νησί, που παραδοσιακά αποτελεί σύμβολο εξωστρέφειας, πολιτισμού και φιλοξενίας.

Η συγκεκριμένη χορηγία στηρίζεται σε κοινές αξίες, όπως η καινοτομία, η συνέπεια και η κοινωνική προσφορά, με στόχο τη δημιουργία θετικού αποτυπώματος για το νησί και τις Κυκλάδες.