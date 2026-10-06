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Συγκεκριμένους όρους και προθεσμία που εκπνέει σήμερα (06/10) περιλαμβάνει η πρόταση του ΝΒΑ προς την Euroleague, σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport, την ώρα που πραγματοποιείται η συνεδρίαση στο Κόμο.

Οι σύλλογοι-μέτοχοι της Euroleague έχουν κρίσιμη συνάντηση στο Κόμο για το μέλλον της διοργάνωσης. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ της Gazzetta dello Sport, η προσφορά του ΝΒΑ έχει προθεσμία έως τις 6 Οκτωβρίου, ενώ συνοδεύεται και από έναν βασικό όρο: η διοργάνωση θα πρέπει να διατηρήσει την υπάρχουσα μορφή της.

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Ο όρος για τις 24 ομάδες και τα franchises

Πιο συγκεκριμένα, το ΝΒΑ φέρεται να ζητά να μην προχωρήσει το σχέδιο που προβλέπει την επέκταση της Euroleague στις 24 ομάδες και τη μετατροπή των συλλόγων σε franchises. Η πρόταση αφορά τη σημερινή δομή της διοργάνωσης και τους 13 μετόχους της, χωρίς αλλαγές στον αριθμό των συλλόγων ή στο καθεστώς τους.

Σε περίπτωση που η Euroleague προχωρήσει κανονικά στο πλάνο της επέκτασης και της δημιουργίας franchises, η πρόταση του ΝΒΑ παύει να ισχύει, αφού αλλάζουν τα δεδομένα πάνω στα οποία έχει διαμορφωθεί.

Η νέα λίγκα του ΝΒΑ στην Ευρώπη

Παράλληλα, το δημοσίευμα σημειώνει ότι το ΝΒΑ έχει ξεκαθαρίσει στην πράξη πως θα προχωρήσει με το ευρωπαϊκό του εγχείρημα ανεξάρτητα από την έκβαση των συζητήσεων. Η νέα λίγκα στην Ευρώπη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει το 2027, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι διαδικασίες για την επιλογή των ομάδων και των πόλεων που θα συμμετάσχουν.