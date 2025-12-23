Νεοκλής Αβδάλας, Βαγγέλης Ζούγρης, Λευτέρης Μαντζούκας και αρκετοί ακόμα Έλληνες που πήραν την «τολμηρή» απόφαση να εγκατασταθούν μόνιμα στις ΗΠΑ και το NCAA, «μάχονται» για μία θέση στα draft του NBA. Την ίδια στιγμή, σκάουτερς από την άλλη άκρη του Ατλαντικού «χτενίζουν» τα γήπεδα στο κολλεγιακό πρωτάθλημα και κρατάνε χρήσιμες σημειώσεις για την πρόοδο των αθλητών που ξεχωρίζουν.

Προς το παρόν, στο NCAA βρίσκονται Έλληνες αθλητές από διαφορετικές ηλικιακές κατηγορίες. Για παράδειγμα, ο Μαντζούκας, γεννηθέντας το 2003, ο οποίος έκανε «θραύση» στον Προμηθέα Πατρών από την ηλικία των 16 ετών, επιχειρεί ένα νέο ξεκίνημα με την φανέλα των Οκλαχόμα Στέιτ και θεωρείται από τους «μεγάλους» στο κολλεγιακό πρωτάθλημα. Όχι ότι τον «έφαγαν» τα χρόνια. Αντίθετα, ο νεαρός φόργουορντ έχει σημαντικό κίνητρο και θέλει να επιστρέψει ακόμα πιο δυνατός στο υψηλότερο επίπεδο.

Ο Λευτέρης Μαντζούκας (αριστερά) δίπλα στον Ντίνο Μήτογλου και τον Κώστα Παπανικολάου σε αγώνα της Εθνικής Ομάδας για το τουρνουά Ακρόπολις

NCAA: Το παράδειγμα του Νεοκλή Αβδάλα

Γεννημένος το 2006, ο Καλαματιανός γκάρντ θεωρείται ως ένα από τα μεγάλα πρότζεκτ του ελληνικού μπάσκετ και μέχρι στιγμής έχει τραβήξει την προσοχή ελληνικών αλλά και ξένων δημοσιευμάτων. Ο Αβδάλας συστήθηκε με ιδανικό τρόπο στις ΗΠΑ, καθώς μόλις στον δεύτερο αγώνα του στο NCAA με την φανέλα των Βιρτζίνια Τεκ κόντρα στο Πρόβιντενς, πέτυχε 33 πόντους (5/8 τρίποντα), μοίρασε 6 ασίστ και μάζεψε 5 ριμπάουντ.

Οι σημαντικές επιδόσεις του Αβδάλα όπως είναι φυσικό δεν πέρασαν απαρατήρητες. Τον Νοέμβριο, το έγκυρο ESPN προέβλεψε ότι ο Έλληνας γκαρντ φαίνεται πως θα είναι «lottery pick» στα draft του NBA, δηλαδή αναμένεται να βρίσκεται στις πρώτες 14 επιλογές του πρώτου γύρου. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, ο Αβδάλας συγκεντρώνει σημαντικές πιθανότητες να πάρει ακόμα υψηλότερη θέση στα draft, στην περίπτωση που βελτιώσει την κίνησή του χωρίς την μπάλα και παραμείνει η ευστοχία του από μακρινή απόσταση.

Σπάρταλης, Ζούγρης, Σούλης και οι υπόλοιποι Έλληνες του NCAA

Αξίζει να σημειωθεί ότι την φετινή χρονιά στο NCAA αγωνίζονται πάρα πολλοί Έλληνες, όπως είναι ο Αμπόσι, ο Ροκαζέας, ο Χιτικούδης, ο Λιοτόπουλος, ο Ρούμογλου, ο Παπαδάτος, ο Παπασταύρου, ο Παγώνης και ο Μαντζούκας. Ορισμένοι εξ αυτών έχουν ήδη πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις και αγωνίζονται βασικοί στις ομάδες τους, ενώ κάποιοι άλλοι προσπαθούν να βρουν περισσότερο χρόνο, με απώτερο στόχο την παρουσία τους στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Εκείνος που προς το παρόν ξεχωρίζει – μετά τον Αβδάλα – είναι ο Σπάρταλης. Ο πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού, μεταπήδησε φέτος στις ΗΠΑ και μέχρι στιγμής είναι απόλυτα συγκεντρωμένος στον στόχο του. Στα τέλη Νοεμβρίου αναδείχθηκε κορυφαίος Rookie της εβδομάδας και με 12.2 πόντους, 4.7 ριμπάουντ, αποτελεί βασικό και αναπόσπαστο μέλος του Μόνμαουθ.

Πριν από μερικές μέρες, ο Χιτικούδης εντυπωσίασε στη νίκη των Robert Morris επί του Youngstown State με 80-77 στην παράταση. Ο Έλληνας ψηλός, πρώην παίκτης της ΧΑΝΘ, έκανε νταμπλ νταμπλ με 10 πόντους και 12 ριμπάουντ στα 35 λεπτά που πάτησε παρκέ, ενώ την φετινή σεζόν μετράει 11.8 πόντους και 7.2 ριμπάουντ, όντας ένας εκ των πιο αποτελεσματικών Ελλήνων αθλητών που αγωνίζονται στο NCAA.

With his 12 boards last night, Nikos Chitikoudis has surpassed 500 rebounds for his career. #GRIT pic.twitter.com/umCr0WOTra — RMU Basketball (@RMUMBasketball) December 18, 2025

Από την άλλη μεριά, ο Βαγγέλης Ζούγρης δεν έχει προλάβει να πάρει αρκετά λεπτά με το Πανεπιστήμιο του Λούιβιλ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή είναι χρονιά προσαρμογής στο NCAA για τον Έλληνα ψηλό, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει στο παρελθόν μεγάλες εμφανίσεις στην Basket League, παίρνοντας φανέλα βασικού στο Περιστέρι. Παράλληλα, έχει σημαντικές επιτυχίες με τις μικρές εθνικές ομάδες, έχοντας κατακτήσει δύο φορές το χάλκινο μετάλλιο. Στο NCAA μετράει 2.3 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 8 αναμετρήσεις.

EUROKINISSI – Βαγγέλης Ζούγρης, τουρνουά Ακρόπολίς

Γενικότερα όμως, αυτή η «έκρηξη» φυγής των Ελλήνων παικτών στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχει φέρει αποτελέσματα. Το βραβείο Rookie of the Week το έχει πάρει στα χέρια του και ο Πάρης Παπαδάτος στις αρχές Δεκεμβρίου, ο οποίος αγωνίζεται στο Saint Francis, ενώ ο Ροκαζέας ήταν διψήφιος με 11 πόντους στην εύκολη νίκη του Mount St. Mary’s στις 22 Δεκεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, ο Ράιαν Σούλης έχει αρχίσει να παίρνει αρκετό χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια του Κολούμπια και ο διεθνής σέντερ ήδη ξεχωρίζει, δείχνοντας έτοιμος να αρπάξει την ευκαιρία από τα «μαλλιά», καθώς μετράει 6.5 πόντους και 5.2 ριμπάουντ την φετινή σεζόν. Το μέλλον φαντάζει «λαμπρό» για όλους και δίχως αμφιβολία, τα βλέμματα των Ελλήνων φιλάθλων είναι πλέον στραμμένα και εκεί.

