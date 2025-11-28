Ένα απίθανο στιγμιότυπο συνέβη λίγο πριν το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, όταν ο Κιλιάν Μπαπέ ξεχάστηκε και λίγο έλειψε να μπει από λάθος στα αποδυτήρια των Πειραιωτών.

Ο Γάλλος αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης ήταν ασταμάτητος στην αναμέτρηση, καθώς πέτυχε 4 γκολ στη νίκη των Μαδριλένων με 3-4 στον Πειραιά, σε ένα παιχνίδι που θα μείνει αξέχαστο, τόσο για την ατμόσφαιρα, όσο και για την ανεπανάληπτη εμφάνιση του 26χρονου.

Ωστόσο, με την άφιξη της αποστολής στο Γ. Καραϊσκάκης, ο Μπαπέ είχε έναν σύντομο διάλογο με τον Κριστιάν Καρεμπέ, αλλά και τον Ντάρκο Κοβάσεβιτς, κοντά στα αποδυτήρια των «ερυθρολεύκων».

Τότε, ο Μπαπέ φάνηκε να μπερδεύεται προς στιγμήν, κατευθυνόμενος προς τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, με τον Κοβάσεβιτς να του δείχνει ότι πρέπει να πάει από την άλλη μεριά.

Ακριβώς από πίσω ήταν ο Κώστας Καραπαπάς, ο οποίος παρακολούθησε την στιγμή και έκανε νόημα να τον αφήσουν να περάσει, σε μία προσπάθεια της τελευταίας στιγμής να τον «πάρει με το μέρος του». Δυστυχώς για τον ίδιο, αλλά και για τον Ολυμπιακό, ο Μπαπέ βρήκε τον δρόμο για τα αποδυτήρια της Ρεάλ και η συνέχεια είναι γνωστή σε όλους.