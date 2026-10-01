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Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Η Βίρτους Μπολόνια επικράτησε του Ολυμπιακού με 96-94 για την τρίτη αγωνιστική της EuroLeague, χάρη σε εύστοχο τρίποντο του Καρ στην εκπνοή του αγώνα.
- Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια μετά από διαδοχικές εναλλαγές στην απόδοσή τους.
- Παρά την αποφασιστικότητα που έδειξε ο Ολυμπιακός στην τέταρτη περίοδο, η ιταλική ομάδα κατάφερε να ανατρέψει το σκορ στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.
- Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε με το νικητήριο καλάθι του Καρ, αφήνοντας την ελληνική ομάδα χωρίς τη νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Ο Ολυμπιακός έφτασε μία ανάσα από το 3/3 στη EuroLeague, όμως η Βίρτους Μπολόνια του πήρε τη νίκη μέσα από τα χέρια στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Με buzzer beater τρίποντο του Καρ, οι Ιταλοί επικράτησαν με 96-94 για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, αφήνοντας τους «ερυθρόλευκους» με την πίκρα μιας ήττας που κρίθηκε κυριολεκτικά στην εκπνοή.
Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά, με τον Βεζένκοβ να ανοίγει το σκορ με τρίποντο. Η Βίρτους απάντησε άμεσα και πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα με 5-3, ενώ στη συνέχεια οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ. Ο Βεζένκοβ έδωσε σημαντικές λύσεις στην επίθεση, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με επιμέρους σκορ 11-3 προηγήθηκαν με 29-25. Ο Ντόρσεϊ, με το πέμπτο του τρίποντο σε ισάριθμες προσπάθειες, και ο Τζόουνς έφεραν ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό με 30-29, αλλά η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τη Βίρτους στο 33-30.
Στη δεύτερη περίοδο οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την απόδοσή τους και με τέσσερα διαδοχικά δίποντα πήραν προβάδισμα οκτώ πόντων, 43-35. Η Βίρτους, όμως, απάντησε με ένα εντυπωσιακό 14-2 και ανέτρεψε την κατάσταση, φτάνοντας στο 49-45. Ο Φουρνιέ με γκολ-φάουλ και ο Βεζένκοβ με δίποντο έδωσαν ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, ο οποίος πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 50-49.
Το τρίτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη. Η Βίρτους πέρασε μπροστά με 58-54, αλλά ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοβ έδωσαν ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 58-59. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν εκ νέου και με σερί 7-0 ξέφυγαν με 65-59. Οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν τη διαφορά, όμως το τρίποντο του Φρέιζιερ στην εκπνοή της περιόδου διαμόρφωσε το 75-70.
Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος στην τέταρτη περίοδο και με ένα εντυπωσιακό 10-0, με τον Εντιαγέ να πετυχαίνει οκτώ πόντους, ανέτρεψε την κατάσταση και προηγήθηκε με 80-75. Η Βίρτους δεν εγκατέλειψε και μείωσε σε 80-78, ενώ λίγο αργότερα έφερε ξανά το παιχνίδι στον πόντο.
Ο Εντιαγέ έδωσε αέρα τριών πόντων στον Ολυμπιακό, 89-86, όμως η Βίρτους με πέντε συνεχόμενους πόντους πέρασε μπροστά με 91-89, μόλις 1:03 πριν από το τέλος. Ο Ντιαρά έγραψε το 93-92 στα 15”, αλλά ο Μοντέρο απάντησε για το 94-93.
Ο Ολυμπιακός είχε την τελευταία κατοχή και βρέθηκε πολύ κοντά στη νίκη, όμως η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι. Στην τελευταία επίθεση της Βίρτους, ο Καρ ευστόχησε σε τρίποντο με τη λήξη και χάρισε στους Ιταλούς τη νίκη με 96-94, σε ένα φινάλε που άφησε τους «ερυθρόλευκους» με την απογοήτευση μιας μεγάλης χαμένης ευκαιρίας.
Τα δεκάλεπτα: 33-30, 49-50, 75-70, 96-94.