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Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με το προβάδισμα να αλλάζει συνεχώς χέρια μετά από διαδοχικές εναλλαγές στην απόδοσή τους.

Παρά την αποφασιστικότητα που έδειξε ο Ολυμπιακός στην τέταρτη περίοδο, η ιταλική ομάδα κατάφερε να ανατρέψει το σκορ στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης.

Το τελικό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε με το νικητήριο καλάθι του Καρ, αφήνοντας την ελληνική ομάδα χωρίς τη νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

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Ο Ολυμπιακός έφτασε μία ανάσα από το 3/3 στη EuroLeague, όμως η Βίρτους Μπολόνια του πήρε τη νίκη μέσα από τα χέρια στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Με buzzer beater τρίποντο του Καρ, οι Ιταλοί επικράτησαν με 96-94 για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, αφήνοντας τους «ερυθρόλευκους» με την πίκρα μιας ήττας που κρίθηκε κυριολεκτικά στην εκπνοή.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε δυνατά, με τον Βεζένκοβ να ανοίγει το σκορ με τρίποντο. Η Βίρτους απάντησε άμεσα και πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα με 5-3, ενώ στη συνέχεια οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ. Ο Βεζένκοβ έδωσε σημαντικές λύσεις στην επίθεση, όμως οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και με επιμέρους σκορ 11-3 προηγήθηκαν με 29-25. Ο Ντόρσεϊ, με το πέμπτο του τρίποντο σε ισάριθμες προσπάθειες, και ο Τζόουνς έφεραν ξανά μπροστά τον Ολυμπιακό με 30-29, αλλά η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τη Βίρτους στο 33-30.

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Στη δεύτερη περίοδο οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν την απόδοσή τους και με τέσσερα διαδοχικά δίποντα πήραν προβάδισμα οκτώ πόντων, 43-35. Η Βίρτους, όμως, απάντησε με ένα εντυπωσιακό 14-2 και ανέτρεψε την κατάσταση, φτάνοντας στο 49-45. Ο Φουρνιέ με γκολ-φάουλ και ο Βεζένκοβ με δίποντο έδωσαν ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό, ο οποίος πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 50-49.

Το τρίτο δεκάλεπτο εξελίχθηκε σε μεγάλη μάχη. Η Βίρτους πέρασε μπροστά με 58-54, αλλά ο Ντόρσεϊ και ο Βεζένκοβ έδωσαν ξανά το προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 58-59. Οι γηπεδούχοι αντέδρασαν εκ νέου και με σερί 7-0 ξέφυγαν με 65-59. Οι «ερυθρόλευκοι» μείωσαν τη διαφορά, όμως το τρίποντο του Φρέιζιερ στην εκπνοή της περιόδου διαμόρφωσε το 75-70.

Ο Ολυμπιακός μπήκε αποφασισμένος στην τέταρτη περίοδο και με ένα εντυπωσιακό 10-0, με τον Εντιαγέ να πετυχαίνει οκτώ πόντους, ανέτρεψε την κατάσταση και προηγήθηκε με 80-75. Η Βίρτους δεν εγκατέλειψε και μείωσε σε 80-78, ενώ λίγο αργότερα έφερε ξανά το παιχνίδι στον πόντο.

Ο Εντιαγέ έδωσε αέρα τριών πόντων στον Ολυμπιακό, 89-86, όμως η Βίρτους με πέντε συνεχόμενους πόντους πέρασε μπροστά με 91-89, μόλις 1:03 πριν από το τέλος. Ο Ντιαρά έγραψε το 93-92 στα 15”, αλλά ο Μοντέρο απάντησε για το 94-93.

Ο Ολυμπιακός είχε την τελευταία κατοχή και βρέθηκε πολύ κοντά στη νίκη, όμως η μπάλα δεν κατέληξε στο καλάθι. Στην τελευταία επίθεση της Βίρτους, ο Καρ ευστόχησε σε τρίποντο με τη λήξη και χάρισε στους Ιταλούς τη νίκη με 96-94, σε ένα φινάλε που άφησε τους «ερυθρόλευκους» με την απογοήτευση μιας μεγάλης χαμένης ευκαιρίας.

Τα δεκάλεπτα: 33-30, 49-50, 75-70, 96-94.