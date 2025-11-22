Ο Ολυμπιακός συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στο φετινό πρωτάθλημα της Super League, σημειώνοντας ακόμη μία νίκη και παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι “ερυθρόλευκοι” επικράτησαν του Ατρομήτου με 3-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε μια αναμέτρηση όπου οι πρωταγωνιστές ήταν για άλλη μια φορά οι Ελ Κααμπί και Ταρέμι, οι οποίοι δίνουν σταθερά λύσεις στο σκοράρισμα και αποτελούν τον βασικό λόγο που η ομάδα του Πειραιά μετρά έξι συνεχόμενα “τρίποντα”.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με μια σημαντική ευκαιρία για τον Ατρόμητο στο 8ο λεπτό, όταν μετά από σέντρα του Τσιγγάρα, ο Μπάκου πήρε την κεφαλιά και ο Τζολάκης απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ στη συνέχεια της φάσης σταμάτησε και τον Οζέγκοβιτς. Από εκείνο το σημείο όμως, ο Ολυμπιακός επέβαλε πλήρως τον ρυθμό του. Στο 12′ ο Ποντένσε συνδυάστηκε όμορφα με τον Ελ Κααμπί, όμως το πλασέ του Μαροκινού κατέληξε εύκολα στα χέρια του Χουτεσιώτη.

Η πίεση των γηπεδούχων απέφερε αποτέλεσμα στο 37΄, όταν ο Σιδηρόπουλος καταλόγισε πέναλτι σε ανατροπή του Ελ Κααμπί από τον Τσακμάκη. Ο Μαροκινός ανέλαβε την εκτέλεση και με ένα δυνατό, άπιαστο σουτ έγραψε το 1-0. Πριν το ημίχρονο, ο Ολυμπιακός άγγιξε και δεύτερο τέρμα, με το σουτ του Ζέλσον να σταματά στο δοκάρι.

Στο δεύτερο μέρος, η ομάδα του Πειραιά μπήκε αποφασισμένη να “κλειδώσει” τη νίκη. Στο 51′ ο Ποντένσε έχασε μεγάλη ευκαιρία, όμως ο Ατρόμητος απάντησε στο 60′ με επικίνδυνη προσπάθεια του Μίχορλ, την οποία σταμάτησε ο εξαιρετικός Τζολάκης. Η οριστική λύση για τους “ερυθρόλευκους” ήρθε στο 81′: ο Ροντινέι σούταρε, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε, αλλά ο Ταρέμι πήρε το ριμπάουντ και έκανε το 2-0. Ο ίδιος ο Ιρανός έγραψε το τελικό 3-0 στο 90′, περνώντας και τον Χουτεσιώτη μετά από κάθετη πάσα του Γιάρεμτσουκ.

Με αυτή τη νίκη ο Ολυμπιακός έφτασε τους 28 βαθμούς και παραμένει στην κορυφή, ενώ ο Ατρόμητος έμεινε στους 9, στη 10η θέση. Ο Ελ Κααμπί και ο Ταρέμι συνεχίζουν να αποτελούν την επιθετική αιχμή των Πειραιωτών, καθοδηγώντας την ομάδα στην πορεία πρωταθλητισμού.