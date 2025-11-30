Ο Ολυμπιακός κατάφερε να φύγει με σημαντική νίκη από το Αγρίνιο απέναντι στον Παναιτωλικό, παρά την πίεση που άσκησαν οι γηπεδούχοι. Η αναμέτρηση της 12ης αγωνιστικής της Super League ήταν ισορροπημένη, με τους νταμπλούχους Ελλάδος να βρίσκουν τη διαφορά χάρη στην ποιότητα ενός από τους πιο αξιόπιστους σκόρερ τους. Το μοναδικό τέρμα του αγώνα σημείωσε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο οποίος συνεχίζει να ηγείται στη λίστα των πρώτων σκόρερ του πρωταθλήματος.

Στα πρώτα λεπτά του αγώνα, ο Ολυμπιακός είχε την κατοχή της μπάλας και προσπαθούσε να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα του Παναιτωλικού, ενώ οι γηπεδούχοι στράφηκαν σε αντεπιθέσεις για να βρουν χώρους στην αντίπαλη περιοχή. Παρά τις προσπάθειες και των δύο ομάδων, το πρώτο μισάωρο κύλησε χωρίς ιδιαίτερες φάσεις και το παιχνίδι χαρακτηρίστηκε από προσεκτικό πρέσινγκ και συγκρατημένη τακτική. Τα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου δεν ανέδειξαν καμία αξιόλογη ευκαιρία, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια ισόπαλες χωρίς τέρματα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ρυθμός αυξήθηκε και ο Ολυμπιακός βρήκε τελικά την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Ελ Κααμπί εκμεταλλεύτηκε μια δημιουργική φάση από την πλευρά της ομάδας του και με όμορφο τελείωμα έδωσε τη νίκη στους «ερυθρόλευκους». Ο Παναιτωλικός προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά η αμυντική συνοχή των φιλοξενούμενων δεν του επέτρεψε να φτάσει σε κάποια ουσιαστική απειλή.

Στην 11άδα του Παναιτωλικού ο Γιάννης Αναστασίου παρέταξε τους Τσάβες, Μαυρία, Κόγιτς, Ουνάι, Μανρίκε, Μπουχαλάκη, Κοντούρη, Ματσάν, Εστέμπαν, Σμυρλή και Αγκίρε, με αλλαγές σε Μαυρία, Κοντούρη, Σμυρλή και Αγκίρε. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε με τους Τζολάκη, Κοτσίνια, Ρέτσο, Μάντσα, Μπρούνο, Μαρτίνς, Έσε, Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ και Ελ Κααμπί, πραγματοποιώντας αρκετές αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο για να διατηρήσει τον έλεγχο του παιχνιδιού.