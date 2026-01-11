Χωρίς να αντιμετωπίσει προβλήματα, ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Πανσερραϊκού με 3-0 και επέστρεψε στις νίκες. Τα γκολ σημείωσαν ο Τζούρισιτς στο 4′, ο Ζαρουρί στο 15′ και ο Γεντβάι στο 39′. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ανέβηκε στην 5η θέση με 25 βαθμούς, ενώ οι Σερραίοι παραμένουν στην τελευταία θέση με 5 βαθμούς.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να κερδίζει πέναλτι στο 4′, με τον Τζούρισιτς να ανοίγει το σκορ στην επαναφορά. Στο 11′ κέρδισαν νέο πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ζαρουρί, δίνοντας προβάδισμα 2-0. Το τρίτο γκολ ήρθε στο 39′, όταν ο Ζαρουρί βρήκε με πάσα τον Γεντβάι, που με κεφαλιά διαμόρφωσε το 3-0, κλειδώνοντας ουσιαστικά τη νίκη στο πρώτο ημίχρονο.

Στο δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός διατήρησε τον έλεγχο, με τον Πανσερραϊκό να έχει ελάχιστες ευκαιρίες. Στο 86′ οι φιλοξενούμενοι έμειναν με 10 παίκτες, καθώς ο Ντε Μάρκο αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη. Η ομάδα του «τριφυλλιού» είχε αρκετές ευκαιρίες για να αυξήσει το σκορ, αλλά το τελικό 3-0 παρέμεινε μέχρι το τέλος.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Κότσαρης, Καλάμπρια, Τουμπά, Γεντβάι, Κώτσιρας, Ζαρουρί, Τσιριβέγια, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Τσέριν, Τεττέη



ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ: Τσομπανίδης, Λύρατζης, Φέλτες, Βέρνον, Τσαούσης, Νάνελι, Ομεονγκά, Λιάσος, Μπρουκς, Σοφιανός, Ιβάν