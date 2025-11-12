Ο Παναθηναϊκός πέρασε με σπουδαία εκτός έδρας νίκη από το Παρίσι, επικρατώντας της Παρί με 101-95, σε μια αναμέτρηση με υψηλό ρυθμό και έντονο θέαμα. Οι “πράσινοι” άντεξαν στην πίεση των Γάλλων και κατάφεραν να επιβληθούν χάρη στην εξαιρετική παρουσία του Κέντρικ Ναν, που σημείωσε 18 πόντους και μοίρασε 6 ασίστ, ενώ ο Κένεθ Φαρίντ έκανε το καλύτερό του παιχνίδι με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, πετυχαίνοντας double-double με 17 πόντους και 10 ριμπάουντ. Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Ντίνου Μήτογλου, που πρόσθεσε 17 πόντους, όντας ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην επίθεση.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να παρατάσσεται με Φαρίντ, Ναν, Σορτς, Ερνανγκόμεθ και Όσμαν στην αρχική πεντάδα. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και προηγήθηκαν με 8-2, όμως ο Φαρίντ έδωσε ενέργεια σε άμυνα και επίθεση, βοηθώντας την ομάδα να μείνει κοντά στο σκορ. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με την Παρί να προηγείται 28-27, σε ένα δεκάλεπτο όπου κυριάρχησαν οι επιθέσεις.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Σλούκας πέρασε στο παρκέ και άλλαξε τη ροή του αγώνα. Με τρία συνεχόμενα τρίποντα, έδωσε ρυθμό και αυτοπεποίθηση στους “πράσινους”, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +11 (47-36). Ο Ναν οργάνωσε το παιχνίδι, ενώ ο Μήτογλου έδωσε λύσεις κοντά στο καλάθι. Το ημίχρονο έκλεισε με τον Παναθηναϊκό να προηγείται 52-43, δείχνοντας τον έλεγχο του αγώνα.

Η Παρί αντέδρασε στο τρίτο δεκάλεπτο με τους Αγιαγί και Χιφί, ανακτώντας προσωρινά το προβάδισμα (70-65). Ο Φαρίντ και ο Γκραντ όμως απάντησαν, ισοφαρίζοντας σε 72-72. Στην τελευταία περίοδο, ο Παναθηναϊκός έδειξε ψυχραιμία και ωριμότητα. Ο Φαρίντ κυριάρχησε στα ριμπάουντ, ενώ ο Ναν εκτέλεσε με αποφασιστικότητα, διαμορφώνοντας το τελικό 101-95.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 43-52, 72-72, 95-101.