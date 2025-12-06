Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε καταιγιστικός στο «Γ. Καραϊσκάκης» και επικράτησε με 3-0 του ΟΦΗ για την 13η αγωνιστική της Super League, ολοκληρώνοντας τον πρώτο γύρο στην κορυφή της βαθμολογίας με 34 βαθμούς. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ελ Κααμπί, ο οποίος σημείωσε δύο τέρματα στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Στρεφέτσα διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο δεύτερο μέρος.

Από τα πρώτα λεπτά, οι «ερυθρόλευκοι» επέβαλαν τον ρυθμό τους, πιέζοντας ψηλά και δημιουργώντας διαρκώς φάσεις μπροστά από την εστία του Λίλο. Στο 11’ ο Μουζακίτης απείλησε με σουτ εκτός περιοχής, ενώ στο 15’ και στο 19’ οι Μπιανκόν και Μαρτίνς δοκίμασαν την τύχη τους, βρίσκοντας όμως τον τερματοφύλακα του ΟΦΗ σε ετοιμότητα. Το γκολ ήρθε τελικά στο 33’, όταν ο Ελ Κααμπί, μετά από τακουνάκι-ασίστ του Πιρόλα, εκτέλεσε με εντυπωσιακό ανάποδο ψαλίδι, ανοίγοντας το σκορ μέσα σε αποθέωση.

Advertisement

Advertisement

Ο Μαροκινός φορ δεν σταμάτησε εκεί. Στο 40’ σκόραρε ξανά με κεφαλιά, ύστερα από σέντρα ακριβείας του Ροντινέι, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ πριν την ανάπαυλα. Ο Ολυμπιακός πήγε στα αποδυτήρια με απόλυτο έλεγχο του αγώνα και σαφές πλεονέκτημα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό. Ο Στρεφέτσα απείλησε δις στο ξεκίνημα, πριν βρει δίχτυα στο 63’ εκμεταλλευόμενος λάθος του Λίλο και σκοράροντας με δυνατό σουτ για το 3-0. Ο ΟΦΗ προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο οι φάσεις των φιλοξενούμενων ήταν περιορισμένες και χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να δημιουργεί, με αποκορύφωμα το δοκάρι του Γιαζίτζι στο 81’. Παρά τις επιπλέον ευκαιρίες, το σκορ δεν άλλαξε, με τους Πειραιώτες να φτάνουν σε μια άνετη και δίκαιη νίκη, δείχνοντας σταθερότητα, ένταση στο παιχνίδι τους και υψηλό επίπεδο αποτελεσματικότητας στην επίθεση.