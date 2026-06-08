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Ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να ξεχάσει τον Πάρη Δερμάνη, 2 χρόνια μετά το θάνατό του και με ανάρτηση στα social media έσπευσε να τιμήσει τον ιστορικό φροντιστή της ομάδας.

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να είναι σε ρυθμούς 3ου τελικού της GBL, όπου θα φιλοξενηθεί από τον Ολυμπιακό (08/06/26, 21:00), όμως με ανάρτηση στα social media τίμησε τη μνήμη του αείμνηστου Πάρη Δερμάνη που σύνδεσε το όνομά του με τις τεράστιες επιτυχίες του συλλόγου σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας, έναν δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό!



Πάρης Δερμάνης 1964-2024!



Δε σε ξεχνάμε! 💚#paobcaktor pic.twitter.com/lT95fl0U7o — Panathinaikos BC (@Paobcgr) June 8, 2026

«Δύο χρόνια χωρίς την ψυχή των αποδυτηρίων μας, έναν δικό μας άνθρωπο που ήταν πάντα εκεί για όλους μας και φυσικά για τον Παναθηναϊκό!

Πάρης Δερμάνης 1964-2024! Δε σε ξεχνάμε!», έγραψαν οι πράσινοι στην ανάρτησή τους.