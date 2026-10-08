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Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
Σχετικά με αυτή την περίληψη
Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου.
Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο.
- Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της Euroleague, πετυχαίνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη του στη διοργάνωση.
- Η εξαιρετική αμυντική λειτουργία των γηπεδούχων στο δεύτερο ημίχρονο περιόρισε τις επιθετικές επιλογές της τουρκικής ομάδας και αύξησε τη διαφορά στο σκορ.
- Ο Ματίας Λεσόρ ξεχώρισε για τον Παναθηναϊκό με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, οδηγώντας την ομάδα του σε μια άνετη τελική επικράτηση.
- Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις σημείωσε επίσης 19 πόντους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ελεγχόμενη εξέλιξη του αγώνα υπέρ των «πράσινων» μέχρι το τελικό σφύριγμα.
Ο Παναθηναϊκός με «όπλο» την άμυνα, δεν άφησε κανένα περιθώριο στην Φενερμπαχτσέ στο δεύτερο ημίχρονο, έκανε το 4/4 και «χόρτασε» μπάσκετ τον κόσμο του που έδωσε το παρών στο Telekom Center για την 4η αγωνιστική της Euroleague.
Οι «πράσινοι» ήταν σταθερά μπροστά στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης, ωστόσο η μεγαλύτερη διαφορά φάνηκε από τα μέσα της τρίτης περιόδου, όταν η σκληρή άμυνα του Παναθηναϊκού έδωσε ρυθμό και στην επίθεση, με το σκορ να ξεφεύγει για τα καλά.
Καλύτερος παίκτης για τον Παναθηναϊκό αναδείχθηκε ο Ματίας Λεσόρ με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ αρκετά θετικός ήταν ο Χέις-Ντέιβις που πέτυχε επίσης 19 πόντους και βοήθησε την ομάδα του να φτάσει στην τέταρτη νίκη της την φετινή σεζόν.
Το παιχνίδι:
Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυνατά στο παρκέ και χάρη σε δύο όμορφες συνεργασίες Καλαϊτζάκη και Μήτογλου, πήρε γρήγορα προβάδισμα 4-0. Η Φενέρμπαχτσε, ωστόσο, δεν άργησε να βρει τα πατήματά της επιθετικά. Οι Χόρτον-Τάκερ και Κι ανέλαβαν δράση, σημείωσαν μαζί 12 πόντους και έδωσαν στην τουρκική ομάδα το προβάδισμα με 12-7 (5′).
Ο «Ζοτς» προχώρησε άμεσα σε αλλαγές, με τον Φρανσίσκο να περνάει στο παρκέ μαζί με τους Μπάντιο, Χέιζ-Ντέιβις και Λεσόρ. Ο Γάλλος γκαρντ είχε άμεση επιρροή στο παιχνίδι, δημιουργώντας δύο φάσεις που απέφεραν 5 πόντους και πρόσθεσε άλλους δύο, για το 16-16 (7′). Ο ρυθμός ανέβηκε κατακόρυφα, με τις δύο ομάδες να εναλλάσσονται στο σκορ σχεδόν σε κάθε κατοχή. Τελικά, ένα τρίποντο του Φρανσίσκο έγραψε το 27-24 της πρώτης περιόδου.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο, η αμυντική λειτουργία των «πράσινων» βελτιώθηκε αισθητά, με τη διαφορά να φτάνει στο +9 (40-31, 15′). Η τουρκική ομάδα, όμως, αντέδρασε μετά το τάιμ άουτ του Γιασικεβίτσιους. Η πίεση στην μπάλα έγινε πιο έντονη και ο Παναθηναϊκός δυσκολεύτηκε να βρει καθαρές επιλογές στην επίθεση.
Ο Μπάλντουιν ανέβασε την απόδοσή του και με 7 προσωπικούς πόντους σε αυτό το διάστημα βοήθησε τη Φενέρ να παραμείνει σε απόσταση αναπνοής, μειώνοντας σε 44-41. Ο Λεσόρ διαμόρφωσε το 46-41 με το οποίο οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.
Έφτασε στη νίκη με «όπλο» την άμυνα
Η εικόνα του Παναθηναϊκού άλλαξε ακόμη περισσότερο στην τρίτη περίοδο, με την άμυνά του να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στη Φενέρμπαχτσε. Παράλληλα, ο Ρογκαβόπουλος αποδείχθηκε καθοριστικός, καθώς μέσα σε μόλις έξι λεπτά πέτυχε 8 πόντους.
Οι «πράσινοι» πήραν για πρώτη φορά διψήφια διαφορά, την οποία μάλιστα έφτασαν μέχρι και το +15 (62-47). Η Φενέρ επιχείρησε να αντιδράσει με τον Μέλι να δίνει λύσεις από την περιφέρεια, όμως ο Λεσόρ συνέχισε να κυριαρχεί μέσα στη ρακέτα, κερδίζοντας μονομαχίες και φάουλ. Έτσι, ο Παναθηναϊκός διατήρησε ασφαλές προβάδισμα και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο 67-55.
Η πίεση του Παναθηναϊκού συνεχίστηκε και στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου. Ο Λεσόρ παρέμενε ασταμάτητος, ενώ ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις εκτελούσε με συνέπεια όταν έβρισκε τις κατάλληλες προϋποθέσεις.
Μέσα σε μόλις δύο λεπτά, η διαφορά εκτοξεύτηκε στους 18 πόντους (76-58), γεγονός που υποχρέωσε τον Γιασικεβίτσιους να καλέσει νέο τάιμ άουτ. Ο Φρανσίσκο έστειλε τη διαφορά ακόμη ψηλότερα, στο 78-58. Η Φενέρ προσπάθησε στην συνέχεια να ρίξει την διαφορά, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός είχε αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο και δεν απειλήθηκε ουσιαστικά μέχρι το τέλος, φτάνοντας στην τέταρτη νίκη του στην σεζόν.
Τα δεκάλεπτα: 27-24, 46-41, 67-55, 92-74