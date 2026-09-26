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Ο Τσέντι Όσμαν χάρισε τη νίκη στην ομάδα του με ένα εύστοχο σουτ στην εκπνοή της αναμέτρησης μετά από σκληρή μάχη.

Παρά την αντεπίθεση του Παναθηναϊκού στο τρίτο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ διατήρησε την ψυχραιμία του και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον τελικό.

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Ο ΠΑΟΚ έγραψε μια από τις πιο εντυπωσιακές σελίδες της ιστορίας του στο Super Cup, καθώς επικράτησε του Παναθηναϊκού με 84-82 στον δεύτερο ημιτελικό και πήρε την πρόκριση στον τελικό, χάρη σε ένα απίθανο σουτ του Τσέντι Όσμαν στην εκπνοή της αναμέτρησης.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» μπήκε στο παιχνίδι με ξεκάθαρη στόχευση να ακουμπήσει την μπάλα στον Όσμαν και κατάφερε από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό του. Με τον Τούρκο φόργουορντ να δίνει λύσεις και τους Αλεξάντερ και Χάντζινς να ακολουθούν, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 13-5, αναγκάζοντας τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να καλέσει τάιμ άουτ.

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Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να αντιμετωπίζει προβλήματα στην επίθεση και οι Θεσσαλονικείς έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +9, με το σκορ στο 24-15.

Στη δεύτερη περίοδο οι «πράσινοι» αντέδρασαν και μείωσαν γρήγορα σε 24-20. Ο ΠΑΟΚ, όμως, διατήρησε τον έλεγχο και έφτασε ξανά στο +9 (29-20), πριν ο Παναθηναϊκός επιστρέψει στο παιχνίδι με συνεχόμενα τρίποντα από Ερνανγκόμεθ, Μπάντιο και Μπόνγκα.

Η διαφορά έφτασε μέχρι και στον έναν πόντο, με τον Ρογκαβόπουλο να γράφει το 31-29, όμως ο ΠΑΟΚ πήγε στα αποδυτήρια προηγούμενος με 38-34.

Στο τρίτο δεκάλεπτο το παιχνίδι έγινε πραγματικό ντέρμπι. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 43-43 με τον Γιαμπουσέλε, ενώ στη συνέχεια οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ. Οι «πράσινοι» ισοφάρισαν σε 50-50 και 52-52, πριν πάρουν για πρώτη φορά ουσιαστικό προβάδισμα στο τέλος της περιόδου.

Ο Λεσόρ έφερε τον Παναθηναϊκό στο 55-55 και ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο διαμόρφωσε το 58-55, με το «τριφύλλι» να μπαίνει στην τελευταία περίοδο έχοντας το μομέντουμ.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε για πρώτη φορά στο +5 (60-55), όμως ο ΠΑΟΚ δεν λύγισε. Με τον Φόστερ και τον Αλεξάντερ πήρε ξανά το προβάδισμα με 67-63, ενώ ο Καλάθης ανέβασε τη διαφορά στο +6 (75-69), περίπου τρία λεπτά πριν από το τέλος.

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Ο Φρανσίσκο, όμως, κράτησε τον Παναθηναϊκό ζωντανό. Κέρδισε φάουλ και εκτέλεσε τρεις βολές, ενώ η τεχνική ποινή που δέχθηκε ο Μήτρου-Λονγκ έφερε το σκορ στο 76-74 και έδωσε νέα τροπή στο παιχνίδι.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα οι δύο ομάδες πήγαιναν πόντο-πόντο, με τον Παναθηναϊκό να έχει την ευκαιρία να πάρει τη νίκη. Ο ΠΑΟΚ, όμως, είχε τον τελευταίο λόγο.

Στην εκπνοή, η μπάλα έφτασε στον Τσέντι Όσμαν και ο Τούρκος φόργουορντ με ένα απίθανο σουτ «εκτέλεσε» τον Παναθηναϊκό, χαρίζοντας στον ΠΑΟΚ τη νίκη με 84-82 και μαζί την πρόκριση στον τελικό του Super Cup.

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Ο ΠΑΟΚ θα διεκδικήσει πλέον τον τίτλο της διοργάνωσης, σε μια βραδιά που θα μείνει αξέχαστη για τον «Δικέφαλο» και κυρίως για τον Όσμαν, ο οποίος υπέγραψε το πιο δραματικό φινάλε του φετινού Super Cup.