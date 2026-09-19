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Η παίκτρια σήκωσε μια φανέλα με τη φωτογραφία της αδικοχαμένης αθλήτριας, η οποία έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα τον περασμένο Ιούλιο.

Η νεαρή Άννα-Μαρία αγωνιζόταν στη γυναικεία ομάδα του συλλόγου και ο θάνατός της προκάλεσε βαθιά θλίψη σε όλη την οικογένεια του ΠΑΟΚ.

Ο σύλλογος προχώρησε σε σειρά τιμητικών ενεργειών για να αποχαιρετήσει την αθλήτρια που συμμετείχε ενεργά στην προετοιμασία της ομάδας.

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Μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (19/9) στο ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, όταν η Γκατσανίτσα αφιέρωσε το γκολ που πέτυχε στη μνήμη της 15χρονης Άννας-Μαρίας, αθλήτριας του «Δικέφαλου» που έφυγε από την ζωή μετά από τροχαίο δυστύχημα.

Πιο συγκεκριμένα, η αθλήτρια του ΠΑΟΚ ήταν εκείνη που έβαλε την ομάδα της μπροστά στο σκορ, σκοράροντας από κοντινή απόσταση στο 13ο λεπτό. Αμέσως μετά τους πανηγυρισμούς με τις συμπαίκτριές της, κατευθύνθηκε προς τον πάγκο.

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Εκεί, μέλος του σταφ της παρέδωσε μια μπλούζα στην οποία υπήρχε φωτογραφία της 15χρονης Άννας-Μαρίας, η οποία αγωνιζόταν στη γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ και έφυγε από τη ζωή πριν από μερικούς μήνες. Η Γκατσανίτσα σήκωσε τη μπλούζα ψηλά, αφιερώνοντας με αυτόν τον τρόπο το τέρμα της στη μνήμη της νεαρής αθλήτριας.

Η Άννα-Μαρία έχασε τη ζωή της στις 10 Ιουλίου, μετά από τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, στην Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς τα ανατολικά, κοντά στην έξοδο για Νεάπολη.

Ο πατέρας της είχε παραλάβει την κόρη του από προπόνηση της ομάδας του ΠΑΟΚ, στην οποία η 15χρονη αγωνιζόταν στη Β’ κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου. Κατά την επιστροφή τους, η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, με απορριμματοφόρο.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η 15χρονη δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και κατέληξε λίγο αργότερα.

Μετά την τραγική είδηση του θανάτου της νεαρής αθλήτριας, ο ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία ανέφερε:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη.

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Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς. Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της. Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας. Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία

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Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει…

Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».

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