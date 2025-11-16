Ο πρώην γκαρντ του ΝΒΑ, Πάτρικ Μπέβερλι, συνελήφθη και κατηγορείται για κακούργημα σε υπόθεση που οι αρχές του Τέξας χαρακτηρίζουν ως «ενδοοικογενειακή βία». Ο 37χρονος μπασκετμπολίστας συνελήφθη τα ξημερώματα της Παρασκευής σε κατοικία στο Rosharon, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του σερίφη της κομητείας Φορτ Μπεντ. Η εγγύηση ορίστηκε στα 40.000 δολάρια, ενώ η υπόθεση αναμένεται να απασχολήσει περαιτέρω τη δικαιοσύνη τις επόμενες εβδομάδες, αναφέρει το ESPN.

Μέσω των κοινωνικών δικτύων, ο Μπέβερλι κάλεσε το κοινό «να μην πιστεύει όσα βλέπει στο ίντερνετ», προσπαθώντας να αποστασιοποιηθεί από τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν. Παράλληλα, αναδημοσίευσε μια ανώνυμη ανακοίνωση που αναφέρει ότι βρήκε απροειδοποίητα την ανήλικη αδελφή του μόνη με έναν 18χρονο άνδρα. Η ανακοίνωση τονίζει πως «ήταν λογικό να ανησυχήσει, όπως κάθε αδελφός», προσθέτοντας ωστόσο ότι «δεν πιστεύουμε ότι τα όσα ακολούθησαν συνέβησαν έτσι όπως έχουν περιγραφεί και ανυπομονούμε να το αποσαφηνίσουμε στο δικαστήριο».

Ο Μπέβερλι αγωνίστηκε τελευταία φορά στο ΝΒΑ με τους Milwaukee Bucks τη σεζόν 2024, ενώ κατά τη διάρκεια της 12ετούς καριέρας του πέρασε από ομάδες όπως οι Houston Rockets και Los Angeles Clippers. Ο Αμερικανός γκαρντ έγινε γνωστός για την αμυντική του ένταση και το στιλ παιχνιδιού που συνδύαζε σκληρά μαρκαρίσματα με αποφασιστικότητα στο παρκέ. Η φήμη του ως αμυντικός με υψηλή ενέργεια και επιθετικότητα τον καθιέρωσε στο ΝΒΑ, ενώ συμμετείχε σε κρίσιμα παιχνίδια των ομάδων του σε αρκετές περιόδους των πλέι οφ.

Η σύλληψη του Μπέβερλι έχει προκαλέσει αίσθηση στα αθλητικά και όχι μόνο μέσα, με τα σχόλια να ποικίλλουν ανάμεσα στην υποστήριξη και την κριτική. Η υπόθεση αναμένεται να ξεκαθαριστεί μέσα από τη δικαστική διαδικασία, ενώ οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα γεγονότα που οδήγησαν στην κατηγορία. Η κοινή γνώμη παρακολουθεί με ενδιαφέρον, καθώς η υπόθεση αφορά τόσο ένα γνωστό πρόσωπο του αθλητισμού όσο και θέματα οικογενειακής ασφάλειας.