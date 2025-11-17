Ο Έρλινγκ Χάαλαντ υποστήριξε χθες (16/11) ότι ο αντίπαλός του, Τζιανλούκα Μαντσίνι, τον έπιανε συνεχώς από τα οπίσθια στην αναμέτρηση της Νορβηγίας με την Ιταλία για τα προκριματικά του Μουντιάλ, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να του προκαλέσει απίστευτο εκνευρισμό.

Ο Νορβηγός πέτυχε εν τέλει δύο τέρματα στην ευρεία νίκη κόντρα στην Ιταλία με 1-4, σε ένα παιχνίδι που υπήρξε μεγάλη ένταση ανάμεσα στους δύο ποδοσφαιριστές και που ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα, συμπαίκτης του Νορβηγού στην Μάντσεστερ Σίτι, προσπάθησε να χωρίσει τους δύο άνδρες πριν είναι αργά.

Ο Μαντσίνι, συμπαίκτης με τον Κώστα Τσιμίκα στην Ρόμα, προσπάθησε να γίνει η «σκιά» του Χάαλαντ, τον τραβούσε συχνά από την φανέλα, ενώ οι δυο τους απαθανατίστηκαν να ανταλάζουν και κάποια «γαλλικά» κατά την διάρκεια του αγώνα.

«Στο 1-1 άρχισε να αγγίζει τα οπίσθιά μου και αναρωτήθηκα “τι στο καλό κάνει”. Μετά εκνευρίστηκα, αλλά του είπα “σε ευχαριστώ για το κίνητρο”», υποστήριξε ο Νορβηγός, ο οποίος από εκείνο το σημείο και έπειτα σκόραρε δύο φορές στο 78′ και στο 79′.

Η Νορβηγία έκανε το 8 στα 8 στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πέρασε ως πρώτη στην τελική φάση της διοργάνωσης, για πρώτη φορά από το 1998, δηλαδή πριν από την γέννηση του Νορβηγού αστέρα.

Ο Χάαλαντ ήταν καθοριστικός στην πρόκριση της ομάδας του, πετυχαίνοντας 16 τέρματα στην προκριματική φάση, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Both of Erling Haaland’s goals against Italy



He’s the best striker on the planet



pic.twitter.com/E45crN6sPq — T (@TALLYYYYYYYY_) November 16, 2025