Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση ανάμεσα στη Λίβερπουλ και τη Γουλβς το Σάββατο, 27 Δεκεμβρίου, για τη 18η “στροφή” της Premier League, με τους δύο ποδοσφαιρικούς συλλόγους, να τιμούν τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα.

🚨 BREAKING: Diogo Jota's sons (Dinis and Duarte) will accompany the match-day mascots when his former clubs Liverpool and Wolverhampton Wanderers meet on Saturday. (@_pauljoyce) pic.twitter.com/AJpuVeOUoD December 25, 2025

Ο Πορτογάλος έφυγε από τη ζωή στις 3 Ιουλίου, μετά από θανατηφόρο τροχαίο στην Ισπανία, μαζί με τον αδερφό του, Αντρέ Σίλβα και είχε φορέσει τις φανέλες και των δύο ομάδων, με τη Λίβερπουλ να αποτελεί και τον τελευταίο σταθμό της καριέρας του.

Οι γιοί του Ντιόγκο Ζότα, Ντίνις και Ντουάρτε, θα βρεθούν στο “Άνφιλντ” συνοδεύοντας τις μασκότ των Λίβερπουλ, Γουλβς.

Υπενθυμίζεται ότι ο αδικοχαμένος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής έχασε τη ζωή του σε τροχαίο μαζί με τον αδελφό του στην Ισπανία, όταν το όχημά τους βγήκε από τον δρόμο λόγω σκασμένου ελαστικού κατά τη διάρκεια προσπέρασης άλλου οχήματος.