Ο Τιαγκίνιο χάρισε στη Βραζιλία μια αξέχαστη νίκη επί της Παραγουάης στη φάση των «32» του Παγκοσμίου Κυπέλλου U17, με ένα εντυπωσιακό πέναλτι αλά Πανένκα που συγκέντρωσε παγκόσμιο θαυμασμό. Ο νεαρός άσος επέδειξε εξαιρετική ψυχραιμία και τεχνική, αντιδρώντας ακαριαία στην προσπάθεια του αντίπαλου τερματοφύλακα να τον αποσυντονίσει, μέσω μιας κλασικής ψυχολογικής τακτικής πρόκλησης.

Ο αγώνας είχε ολοκληρωθεί 0-0 στην κανονική διάρκεια, οδηγώντας τις δύο ομάδες στη διαδικασία των πέναλτι. Η Παραγουάη είχε αρχικά το προβάδισμα με 2-0, όμως η Βραζιλία επέδειξε χαρακτήρα και αποφασιστικότητα, ανατρέποντας το σκορ. Στη διαδικασία των πέναλτι, όταν ήρθε η σειρά του Τιαγκίνιο, ο τερματοφύλακας της Παραγουάης προσπάθησε να τον κοιτάξει στα μάτια για να τον αποσυντονίσει, αλλά ο νεαρός διεθνής παρέμεινε ατάραχος. Με ένα υποδειγματικό, κομψό και ψυχολογικά επιδέξιο πέναλτι αλά Πανένκα, έστειλε τη μπάλα στην εστία, αφήνοντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα άφωνο.

Advertisement

Advertisement

Η ψυχραιμία και η τεχνική του Τιαγκίνιο όχι μόνο εντυπωσίασαν το κοινό, αλλά και ενίσχυσαν την αυτοπεποίθηση της ομάδας του. Οι «καριόκας» εκμεταλλεύτηκαν τη δυναμική αυτή και με τη στήριξη όλων των παικτών κατάφεραν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία με τελικό σκορ 5-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στη φάση των «16». Η εμφάνιση αυτή επιβεβαίωσε ότι η ψυχραιμία και η τεχνική δε σταματούν σε ηλικίες κάτω των 17, αλλά μπορούν να δημιουργήσουν ιστορικές στιγμές στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

The 𝐂𝐎𝐋𝐃𝐄𝐒𝐓 𝐏𝐄𝐍𝐀𝐋𝐓𝐘 you will see today.



Thiaguinho humiliated the Paraguay’s Keeper.



𝐅𝐔𝐂**** 𝐈𝐍𝐒𝐀𝐍𝐄 🇧🇷🥶



pic.twitter.com/5rMsVCmgdT November 14, 2025