Ο άλλοτε αστέρας της Εθνικής Ισπανίας και της Μπαρτσελόνα, Αντρές Ινιέστα, βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες για απάτη στο Περού, ύψους άνω των 500.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η εισαγγελία της χώρας άνοιξε έρευνα εις βάρος της εταιρείας «Never Say Never», της οποίας ο Ινιέστα είναι συνιδρυτής και συνιδιοκτήτης. Το ποσό που φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση ανέρχεται περίπου στις 518.000 ευρώ.

Η υπόθεση αφορά επενδύσεις Περουβιανών επιχειρηματιών και εταιρειών, οι οποίοι κατέθεσαν συνολικά 600.000 δολάρια σε εταιρείες που σχετίζονται με τον Ισπανό πρώην μέσο. Τα κεφάλαια αυτά προορίζονταν για τη διοργάνωση αθλητικών και μουσικών εκδηλώσεων στη χώρα, οι οποίες, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Η εισαγγελία υποστηρίζει πως η εταιρεία εκμεταλλεύτηκε τη φήμη και το κύρος του Ινιέστα για να προσελκύσει επενδυτές, δίνοντας αξιοπιστία σε ένα εγχείρημα που δεν υλοποιήθηκε.

Advertisement

Advertisement

Λίγο αργότερα, η «Never Say Never» κήρυξε πτώχευση, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να μην λάβουν πίσω τα κεφάλαιά τους. Οι ίδιοι υποστηρίζουν πως το όνομα και η εικόνα του Ινιέστα χρησιμοποιήθηκαν αθέμιτα, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου επιχειρηματικού πλάνου. Η εισαγγελία του Περού επισημαίνει ότι η υπόθεση έχει σοβαρές εμπορικές και νομικές προεκτάσεις, ενώ οι αρχές προχωρούν σε ενδελεχή έρευνα για να διαλευκάνουν τα γεγονότα.

🚨🚨| BREAKING: Andrés Iniesta is facing accusations of FRAUD after allegedly deceiving Peruvian businessmen out of at least €500,000. 💰🇪🇸



[@telegraaf] pic.twitter.com/3AcCfoFnx1 November 11, 2025

Από την πλευρά του, ο Ινιέστα δεν έχει προβεί σε προσωπική δήλωση μέχρι στιγμής. Ωστόσο, η εταιρεία του εξέδωσε ανακοίνωση διαψεύδοντας τις κατηγορίες. «Λυπούμαστε που δημοσιεύτηκαν κακόβουλα αυτές οι πληροφορίες με σκοπό να εκμεταλλευτούν την εικόνα ενός δημόσιου προσώπου», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «είμαστε βέβαιοι πως οι αρχές του Περού θα διαλευκάνουν σύντομα την υπόθεση».

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης του Περού, αλλά και διεθνώς, λόγω της εμπλοκής ενός από τους πιο γνωστούς ποδοσφαιριστές παγκοσμίως. Η εξέλιξή της αναμένεται με προσοχή, καθώς θέτει ερωτήματα για τη διαχείριση επενδύσεων και την αξιοποίηση της φήμης διασημοτήτων σε επιχειρηματικά εγχειρήματα.