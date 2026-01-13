Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στην Γαλλία, καθώς ο Αλέν Ορσονί, πρώην πρόεδρος στης Αζαξιό δολοφονήθηκε την ώρα που κήδευαν την μητέρα του, στο χωριό Βέρο της Κορσικής.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η δολοφονία του Ορσονί συνέβη το μεσημέρι της Δευτέρας (13/1), με τον 71χρονο πρώην παράγοντα να έχει σημειώσει μεταξύ άλλον και μεγάλη πολιτική καριέρα.

Την δεκαετία του 1980 θεωρούνταν ένας εκ των μεγαλύτερων εκπροσώπων του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου Corso για την ανεξαρτητοποίηση της Κορσικής από την υπόλοιπη χώρα. Το 2008 έγινε πρόεδρος στην Αζαξιό και αποχώρησε το 2015 για να επιστρέψει ξανά το 2022.

CORSE : L’ex-dirigeant nationaliste Alain Orsoni, ex-président du club de football d’Ajaccio, vient d'être abattu aux obsèques de sa mère dans le village de Vero, touché par un seul tir, effectué par une arme longue, à distance. Le procureur de la République d'Ajaccio se rend sur… pic.twitter.com/SNFggl27Iu January 12, 2026

Θλίψη στην Αζαξιό

Ποδοσφαιριστές, πρώην παίκτες και μέλη της οικογένειας της Αζαξιό αποχαιρετούν τον «αγαπημένο» τους πρόεδρο, μέσα σε κλίμα συγκίνησης. Ο Γκιγιέρμε Οτσόα της ΑΕΛ Λεμεσού και πρώην διεθνής τερματοφύλακας στο Μεξικό, με ένα συγκινητικό μήνυμα στο Instagram αποχαιρετά τον Ορσονί.

«Είμαι βαθιά αναστατωμένος από τις ειδήσεις. Σήμερα αποχαιρετώ τον Αλέν Ορσονί, έναν άνθρωπο που είχε σημασία για μένα. Ο Αλέν ήταν κάτι παραπάνω από πρόεδρος. Ήταν ένα στήριγμα, μια παρουσία, κάποιος που πίστευε στον άνθρωπο πριν τον παίκτη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στο Αζαξιό με γέμισε αυτοπεποίθηση, σεβασμό και αφοσίωση. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό.

Με τον καιρό έγινε φίλος. Ένας πραγματικός, παθιασμένος, αφοσιωμένος άνθρωπος, που μετέφερε στο κλαμπ τις πεποιθήσεις του με δύναμη και θάρρος. Οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια, τους φίλους του και όλους όσους τον αγάπησαν. Η απουσία του θα αφήσει τεράστιο κενό. Αναπαύσου εν ειρήνη Αλέν. Σε ευχαριστώ για όλα. Θα είσαι στην καρδιά μου, πάντα», έγραψε ο γνωστός τερματοφύλακας στον λογαριασμό του στο Instagram.

Την ίδια στιγμή, ο πρώην ποδοσφαιριστής της Αζαξιό, αλλά και του Εργοτέλη, Ζορίς Σαϊνάτι, εμφανίστηκε συντετριμμένος μετά και τις τελευταίες εξελίξεις. «Δεν έχω λόγια. Ότι και να πω ευχαριστώ για όλα boss. Αναπαύσου εν ειρήνη φίλε μου», έγραψε ο Σαϊνάτι.

