Σοβαρός είναι ο κίνδυνος να αναβληθεί ο αγώνας Μαρούσι – Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα της Basket League, που είναι προγραμματισμένος για αύριο (27/12), καθώς οκτώ παίκτες και τρία μέλη του τεχνικού επιτελείου των «πράσινων» διαγνώστηκαν με γρίπη Α.

Η παραπάνω εξέλιξη καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την διεξαγωγή της αυριανής αναμέτρησης στο Μαρούσι, ενώ εφόσον υπάρξει αναβολή, το παιχνίδι πρόκειται να διεξαχθεί είτε την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, είτε την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου.



Ο Παναθηναϊκός έχει ζητήσει ήδη αναβολή από την διοργανώτρια αρχή, καθώς έχει βάλει σε προτεραιότητα την υγεία των αθλητών του, σε μία κρίσιμη χρονικά περίοδο, καθώς η ομάδα προετοιμαζόταν μεταξύ άλλων για τον σημαντικό αγώνα της 19ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στον Ολυμπιακό.

Την Τρίτη (23/12), οι «πράσινοι» πήραν μία σπουδαία εκτός έδρας νίκη στο Κάουνας κόντρα στην Ζαλγκίρις, ωστόσο ο Εργκίν Αταμάν ήταν ήδη αδιάθετος και μάλιστα σε ένα τάιμ άουτ, κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, δεν αισθάνθηκε καλά και οι οδηγίες προς τους παίκτες του δόθηκαν από τον Χρήστο Σερέλη.