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Για ακόμη μία χρονιά, ο Μίλτος Τεντόγλου βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους υποψηφίους για το βραβείο του «Αθλητή της Χρονιάς» στην Ευρώπη, μετά τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στο άλμα εις μήκος το 2026.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι ένας από τους φιναλίστ που ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή ομοσπονδία στίβου, μαζί με τον Μόντο Ντουμπλάντις στο επί κοντώ και τον Τζιανμάρκο Ταμπέρι στο ύψος.

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Ο Τεντόγλου δεν έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα τη συγκεκριμένη διάκριση. Αντίθετα, ο Ντουμπλάντις έχει ήδη αναδειχθεί τρεις φορές «Αθλητής της Χρονιάς» στην Ευρώπη, ενώ κατέχει και το παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επί κοντώ.

Οι Ευρωπαίοι Αθλητές της Χρονιάς

2025: Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία)

2024: Αρμάντ Ντουπλάντις (Σουηδία)

2023: Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία)

2022: Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν (Νορβηγία) και Αρμάντ Ντουπλάντις

2021: Κάρστεν Γουόρχολμ (Νορβηγία)