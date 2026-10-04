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Ποιος είπε ότι για ένα μεγάλο άλμα χρειάζονται απαραίτητα στάδια, εξέδρες και χιλιάδες θεατές; Ο Μίλτος Τεντόγλου απέδειξε πως μερικές φορές αρκούν ένας κήπος, ένα σκάμμα με άμμο και μια καλή παρέα ανθρώπων του στίβου. Ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε το «παρών» στο ξεχωριστό «Γκαλά Αλμάτων στον Κήπο», στην Παλλήνη, και φρόντισε να αφήσει το αποτύπωμά του με έναν εντυπωσιακό τρόπο.

Στον κήπο του βετεράνου αθλητή Γιώργου Δεμένεγα, στην περιοχή Μπαλάνα, πραγματοποιείται εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια μια διαφορετική γιορτή του στίβου. Από το 2012, όταν ο Δεμένεγας αποφάσισε να διοργανώσει έναν αγώνα μετά την περιπέτεια υγείας που πέρασε, ο αυτοσχέδιος χώρος έχει εξελιχθεί σε ένα μικρό, αλλά ξεχωριστό ραντεβού για αθλητές και φίλους του κλασικού αθλητισμού.

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Φέτος, ο Τεντόγλου έκλεψε την παράσταση. Σύμφωνα με τα βίντεο από την προσπάθειά του, προσγειώθηκε στα 6,29 μέτρα, καταγράφοντας νέο άτυπο «ρεκόρ κήπου».

Και όπως ήταν φυσικό, οι ατάκες δεν άργησαν: «Γκρεμίστε τη μάντρα, γιατί θα βγει έξω!». Ένα άλμα διαφορετικό από τα άλλα, σε μια διοργάνωση που κρατά ζωντανή την πιο αυθεντική και παρεΐστικη πλευρά του στίβου.