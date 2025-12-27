Ο Τετέ βρίσκεται στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες, καθώς μεταγραφικά σενάρια από την Βραζιλία τον συνδέουν με την Γκρέμιο, με τον Βραζιλιάνο ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού να φωτογραφίζεται χαμογελαστός κρατώντας την φανέλα της.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2024 από την Γαλατασαράι για περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να πείσει τους φίλους του Παναθηναϊκού ότι μπορεί να κάνει το κάτι παραπάνω.

Advertisement

Advertisement

Παρά το γεγονός πως το «τριφύλλι» διέψευσε οποιαδήποτε επαφή για την παραχώρηση του Τετέ, ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού φαίνεται να δείχνει τις προθέσεις του, καθώς δόθηκε στην δημοσιότητα μία φωτογραφία στην οποία ποζάρει, κρατώντας στα χέρια την φανέλα της βραζιλιάνικης ομάδας.

Την συγκεκριμένη φωτογραφία ανέβασε ο λογαριασμός tcgroup στο Instagram, ο οποίος είναι από βραζιλιάνικο γραφείο μάνατζερ. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού δεν φαίνεται να ανησυχούν ιδιαίτερα πάντως και στο άκουσμα της είδησης για πιθανή παραχώρηση του Τετέ κατέκλυσαν τα social media με σχόλια όπως «δώρο Χριστουγέννων». Παρόλα αυτά, μερικοί εξέφρασαν την δυσαρέσκειά τους για το γεγονός πως ο ποδοσφαιριστής δεν κατάφερε να «δέσει» ποτέ με το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Τετέ την φετινή σεζόν μετράει 27 συμμετοχές σε Ελλάδα και Ευρώπη, έχοντας σκοράρει μόλις δύο φορές και έχοντας μοιράσει επτά ασίστ στους συμπαίκτες του.