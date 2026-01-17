Το μεταγραφικό «σίριαλ» της απόκτησης του Σαντίνο Αντίνο από τον Παναθηναϊκό έφτασε στο τέλος του, με τους «πράσινους» να αναμένουν αύριο (18/1) το μεσημέρι τον ταλαντούχο Αργεντίνο στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής θα γίνει η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του «τριφυλλιού», με τον πρόεδρο της Γοδόι Κρουζ να έχει σταθεί «εμπόδιο» το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά τελικά να λέει το πολυπόθητο «ναι» στην παραχώρηση του ταλαντούχου Αργεντίνου στον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Αντίνο αναμένεται να υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το κόστος για την απόκτησή του από τον Παναθηναϊκό να ανέρχεται σε 8 εκατομμύρια ευρώ για το 75% των δικαιωμάτων του, ενώ κάποια επιπλέον χρηματικά ποσά – διόλου ευκαταφρόνητα – θα δοθούν στους μάνατζερ του ποδοσφαιριστή.

Ο Αργεντίνος εξτρέμ ήταν ο διακαής πόθος της διοίκησης του Παναθηναϊκού και ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν και άλλες ελληνικές ομάδες, με διάφορα δημοσιεύματα να κάνουν λόγο το καλοκαίρι για έντονο ενδιαφέρον από τον Ολυμπιακό.

Πρόκειται για έναν αθλητή ο οποίος αγωνίζεται κοντά στις γραμμές, είναι άκρως χαρισματικός με την μπάλα στα πόδια και του αρέσει να πηγαίνει στο ένας εναντίον ενός. Είναι ένας πραγματικός τεχνίτης και έχει χαρακτηριστικά που αρέσουν στους φίλους του Παναθηναϊκού. Αυτό που μένει να φανεί είναι εάν θα προσαρμοστεί άμεσα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και τα πλάνα του Ράφα Μπενίτεθ.

Ήδη, από χθες (16/1), η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε βίντεο στο Instagram, με το οποίο προετοίμαζε τους φίλους της ομάδας για την μεταγραφή του Αντίνο. Ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να βρίσκεται στην Αθήνα αργά το μεσημέρι της Κυριακής.