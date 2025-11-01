Ο σπουδαίος πρωταθλητής του τένις, Νόβακ Τζόκοβιτς, ετοιμάζεται για τον πρώτο του αγώνα στο ιστορικό ATP της Αθήνας, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη (4/11).

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο Σέρβος τενίστας θα αγωνιστεί το απόγευμα της Τρίτης, κάπου μεταξύ 17:00 και 18:00 το απόγευμα, στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στην Αθήνα.

Το ιστορικό ATP, που επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από τριάντα χρόνια, κάνει πρεμιέρα σήμερα (1/11) ενώ οι αναμετρήσεις κορυφαίων αθλητών του τένις θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 8 Νοεμβρίου.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στο Telekom Center Basketball Arena στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών και θα συγκεντρώσει στη χώρα μας την αφρόκρεμα του παγκόσμιου τένις.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά στους συμμετέχοντες περιλαμβάνονται, ο Νόβακ Τζόκοβιτς, ο Ρώσος Κάρεν Κατσάνοφ, ο Ελβετός Σταν Βαβρίνκα, ο Τσέχος Γίρι Λεχέτσκα, ο Λουτσιάνο Νταρντέρι, ο Βραζιλιάνος Ζοάο Φονσέκα, ο Αμερικανός Μπράντον Νακασίμα, ο Τσέχος Τόμας Μένσικ και δεκάδες ακόμη τενίστες.

Στο πρόγραμμα ήταν να δώσει κανονικά το παρών και ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ωστόσο η συμμετοχή του Έλληνα τενίστα στο τουρνουά είναι αμφίβολη, έπειτα από ένα πρόβλημα τραυματισμού.

Το TELEKOM CENTER Athens, με χωρητικότητα 20.000 θεατών, θα φιλοξενήσει πάνω από 70 κορυφαίους παίκτες, με τους αγώνες να μεταδίδονται τηλεοπτικά σε περισσότερες από 150 χώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το hellenicchampionship.com