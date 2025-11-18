Λίγο πριν το ημίχρονο του αγώνα των Μπακς με τους Καβαλίερς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο καθώς φαίνεται πως αντιμετώπισε πρόβλημα στον προσαγωγό του αριστερού του ποδιού ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της μαγνητικής για να διαπιστώθει η βλάβη και να καθοριστεί εάν και πόσο θα μείνει εκτός γηπέδου.

Τελικά η Μπακς έχασαν με 118-106 από τους Καβαλίερς και υποχώρησαν στο 8-7.

Ο «Greek Freak», πριν τον τραυματισμό είχε προλάβει να μετρήσει 14 πόντους με 2/3 βολές και 6/10 δίποντα, καθώς επίσης 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο και 4 λάθη σε 13 λεπτά, μέχρι να αποσυρθεί οριστικά με 3:03 να απομένουν και με το Κλίβελαντ μπροστά με έναν πόντο (50-49).

«Δεν φαίνεται καλό, μόνο αυτό μπορώ να πω. Θα πούμε περισσότερα αύριο», δήλωσε μετά τον αγώνα εμφανώς ανήσυχος ο προπονητής των Μπακς, Ντοκ Ρίβερς. «Είχε κάποιες ενοχλήσεις στην πρώτη περίοδο, τον ρώτησα και μου είπε πως είναι εντάξει. Μετά έπιασε ξανά εκείνο το σημείο και επανέλαβε πως ήταν καλά. Την τρίτη φορά ένιωσε πόνο, αλλά θεωρώ πως το πρόβλημα είχε αρχίσει νωρίτερα», πρόσθεσε.