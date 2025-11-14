Η απόλυτη «τρέλα» επικράτησε στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά τον θρίαμβο στην Μαδρίτη και την πολύ σημαντική εκτός έδρας νίκη με την Ρεάλ για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Τόσο εντός όσο και εκτός παρκέ, μεγάλοι πρωταγωνιστές ήταν οι Φαρίντ και Σλούκας, με τον νεοαποκτηθέντα σέντερ του Παναθηναϊκού να κάνει ότι θέλει στο γήπεδο, τελειώνοντας το παιχνίδι με 16 πόντους (6/8 δίποντα, 4/6 βολές, 8 ριμπάουντ).

Ο Αμερικανός ήταν πραγματικός «πύργος» σε άμυνα και επίθεση, ενώ η χημεία που έχει χτίσει με τον Κώστα Σλούκα είναι μοναδική, αν κρίνουμε από το σύντομο χρονικό διάστημα που βρίσκεται στην Αθήνα.

Μετά το τέλος του παιχνιδιού, οι «πράσινοι» έστησαν ένα μικρό «πανηγύρι» στα αποδυτήρια, με τον Φαρίντ να φωνάζει στους συμπαίκτες του, εμψυχώνοντάς τους για την συνέχεια. Από κοντά και ο Σλούκας, ο οποίος φώναζε στον Αμερικανό, εκτιμώντας την έως τώρα συνεισφορά του στην ομάδα.

Ο Φαρίντ είναι «φάρμακο» για εμάς

Έτσι περιέγραψε την κατάσταση στον Παναθηναϊκό ο Εργκίν Αταμάν, μετά και την άφιξη του 36χρονου Αμερικανού, ο οποίος στα πρώτα του δύο παιχνίδια στην Euroleague κόντρα σε Παρί και Ρεάλ Μαδρίτης εντυπωσιάζει.

Ο Τούρκος προπονητής εισήλθε στα αποδυτήρια μέσα σε κλίμα αποθέωσης, με τον Σλούκα να λέει ειρωνικά για όσους τον αμφισβητούν: «Κράξατε και σήμερα; Δεν ξέρει». Στην συνέχεια, ο Αταμάν πήρε τον λόγο και είπε τα εξής:

«Σας αρέσει αυτό το σύστημα, ε; Πριν από το παιχνίδι καθόλου προπόνηση. Συγχαρητήρια. Πριν από το παιχνίδι δεν κάναμε καθόλου προπόνηση. Όπως είχαμε πει και πριν από το παιχνίδι απόψε παίξαμε κανονικό μπάσκετ και δείξαμε την ικανότητά μας. Ο καθένας αγωνίστηκε για την ομάδα. Παίξαμε έξυπνα και φυσικά ο Φαρίντ είναι το “φάρμακο” για εμάς σε αυτήν την κατάσταση. Κλείνουμε τη διπλή εβδομάδα με δύο νίκες».